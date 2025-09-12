Ужасная трагедия произошла на самом деле: что случилось с женой пожарного из «Чернобыля»?

Сериал «Чернобыль» от HBO не просто рассказал о технических деталях аварии, но и показал её человеческое лицо — трагическую историю пожарного Василия Игнатенко и его жены Людмилы. Молодой парень, одним из первых бросившийся тушить пожар на станции, получил смертельную дозу радиации.

Его супруга, не думая о последствиях, прорвалась в закрытую больницу, чтобы быть рядом. Она скрывала от врачей свою беременность, лишь бы её не разлучили с угасающим мужем.

Спасти Василия, к сожалению, не удалось. Его похоронили с максимальными предосторожностями — в запаянном цинковом гробу, который затем накрыли бетонной плитой. В сериале есть очень пронзительный момент: Людмила прощается с мужем у могилы, держа в руках его туфли.

Вскоре после этого она родила дочь раньше срока. Малышка появилась на свет с тяжелейшими патологиями — результатом радиации, которую Людмила получила, ухаживая за мужем. Девочка прожила всего несколько часов.

Создатели сериала очень тонко показали эту потерю через пустую детскую кроватку.

