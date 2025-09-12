Меню
Киноафиша Статьи Ужасная трагедия произошла на самом деле: что случилось с женой пожарного из «Чернобыля»?

Ужасная трагедия произошла на самом деле: что случилось с женой пожарного из «Чернобыля»?

12 сентября 2025 09:25
Кадр из сериала «Чернобыль»

Без слез вспоминать невозможно.

Сериал «Чернобыль» от HBO не просто рассказал о технических деталях аварии, но и показал её человеческое лицо — трагическую историю пожарного Василия Игнатенко и его жены Людмилы. Молодой парень, одним из первых бросившийся тушить пожар на станции, получил смертельную дозу радиации.

Его супруга, не думая о последствиях, прорвалась в закрытую больницу, чтобы быть рядом. Она скрывала от врачей свою беременность, лишь бы её не разлучили с угасающим мужем.

Спасти Василия, к сожалению, не удалось. Его похоронили с максимальными предосторожностями — в запаянном цинковом гробу, который затем накрыли бетонной плитой. В сериале есть очень пронзительный момент: Людмила прощается с мужем у могилы, держа в руках его туфли.

Кадр из сериала «Чернобыль»

Вскоре после этого она родила дочь раньше срока. Малышка появилась на свет с тяжелейшими патологиями — результатом радиации, которую Людмила получила, ухаживая за мужем. Девочка прожила всего несколько часов.

Создатели сериала очень тонко показали эту потерю через пустую детскую кроватку.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериал «Чернобыль» всё ещё важен.

Фото: Кадры из сериала «Чернобыль»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
