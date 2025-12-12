Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь

«Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь

12 декабря 2025 10:52
«Семьянин»

Праздничная премьера неожиданно стала самым тёплым кино декабря — с искренними эмоциями и верой в перемены.

Свежая новогодняя российская комедия «Семьянин» стремительно набирает популярность: зрители выходят из залов с теплотой в душе, а рейтинг картины говорит сам за себя — 7.2 на Кинопоиске.

Павел Деревянко и Юлия Снигирь играют пару, которую судьба словно заново сводит под Новый год, предлагая герою альтернативную версию жизни.

О чём «Семьянин»

Георгий, успешный владелец фабрики игрушек, живёт так, будто у него есть всё — кроме счастья.

После шумного юбилея он просыпается в неожиданной реальности: жена Наташа рядом, двое детей бегают по дому, прежний образ одиночки исчез.

Герою остаётся только принять правила новой, семейной игры и разобраться, почему эта версия его жизни оказалась такой правдоподобной..

Что говорят зрители

Отзывы на сервисах — как отдельная новогодняя открытка. Один из зрителей пишет, явно не находя походящих слов, чтобы описать свои чувства:

«Уютное чилл-кино, после которого настроение ауф».

Другой пользователь отмечает:

«Для меня фильм на десятку… лёгкий, предновогодний, поднимает настроение».

«Смеялась, плакала, и вообще — десять из десяти», — пишет ещё одна зрительница, называя фильм «тёплым и искренним».

Есть и те, кто называет «Семьянина» «топчиком для семейного просмотра» и выделяет его «ламповый вайб». Эти реакции хорошо объясняют эффект фильма: зрители видят в нём не штампы, а редкую праздничную искренность.

«Семьянин»

Актёры и их образ

Павел Деревянко проходит всю дугу героя — от циничного юбиляра до человека, который способен на тепло и участие.

Юлия Снигирь играет мягко и аккуратно, создавая образ женщины, с которой хочется пройти через все трудности.

Дети-актёры добавляют фильму естественности, а сцена школьного утренника уже стала любимой у многих зрителей.

Почему фильм «Семьянин» хотят видеть снова

В фильме нет сложных ходов — но есть атмосфера, которую зрители готовы впускать в жизнь каждый декабрь.

Новогодняя Москва, уютные интерьеры, приятное ощущение чуда — всё это делает «Семьянина» претендентом на место в той же полке, где стоят «Ёлки» и «Ирония судьбы».

Это те истории, которые не устают смотреть, потому что они про важное: про выбор, про тепло, про возможность начать заново.

Для кого это кино

Для тех, кто хочет тихого праздничного фильма без резких углов. Для тех, кто любит семьи, которые собираются за большим столом. Для тех, кто верит, что чудо иногда приходит в виде второго шанса.

Также прочитайте: Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда

Фото: Кадр и фильма «Семьянин» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3 Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3 Читать дальше 12 декабря 2025
«Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру «Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру Читать дальше 12 декабря 2025
Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей Читать дальше 12 декабря 2025
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только «Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только Читать дальше 12 декабря 2025
«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7 «Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7 Читать дальше 12 декабря 2025
На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново Читать дальше 12 декабря 2025
«Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены «Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены Читать дальше 12 декабря 2025
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Читать дальше 11 декабря 2025
«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2 «Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2 Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше