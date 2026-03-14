Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Увы, не только положительный Хлебников из «Зверобоя»: страшная и интересная роль Чинарева — любимый «Мосгаз»

Увы, не только положительный Хлебников из «Зверобоя»: страшная и интересная роль Чинарева — любимый «Мосгаз»

14 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Мосгаз»

Павел Чинарев довольно разноплановый актер. 

Многие знают актера Павла Чинарева по его роли принципиального следователя Олега Хлебникова в сериале «Зверобой». Однако в его фильмографии много интересных ролей, в том числе в сериале «Шакал» из цикла «Мосгаз».

О чем сериал

Сериал «Мосгаз. Дело № 4: Шакал» (2016) — детектив о том, как майор Черкасов расследует череду дерзких налётов на инкассаторов в Москве 1972 года. Преступная группировка действует жестоко, уничтожая всех свидетелей, и имеет своих информаторов в милиции. В центре сюжета — противостояние МУРа организованной преступности и появление так называемых «оборотней в погонах».

Роль Чинарева

Актер сыграл главу банды Илью. Персонаж получился довольно фактурный. Илья очень жесток, но при этом ему не чужда любовь. Он сильно привязан к своей девушке Лене, однако ее предательство приводит к трагедии. Актеру удалось великолепно показать всю многогранность образа. Сам сериал, конечно, также заслуживает внимание. Сюжет лихо закручен и главный исполнитель зловещих замыслов остается в тайне до самого финала. Для меня этот сезон стал одним из лучших, в особенности он открыл для меня иначе Александру Бортич, которой досталась яркая и жестокая роль.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Читать дальше 17 марта 2026
Всегда скучаю по Брагину из «Первого отдела»: проблему скоро решит новый сериал НТВ — создатели «Невского» опять блеснут Всегда скучаю по Брагину из «Первого отдела»: проблему скоро решит новый сериал НТВ — создатели «Невского» опять блеснут Читать дальше 17 марта 2026
От такого Павла Семенова бежать надо: сериал — крут, а Васильев стал совсем другим в этой роли От такого Павла Семенова бежать надо: сериал — крут, а Васильев стал совсем другим в этой роли Читать дальше 17 марта 2026
Александрову такой вы не видели: всего 1 сериал заставит посмотреть на актрису по-другому — Васильев там тот еще кадр Александрову такой вы не видели: всего 1 сериал заставит посмотреть на актрису по-другому — Васильев там тот еще кадр Читать дальше 17 марта 2026
Пока жду «Первый отдел»: детективы, которые ни в чем не уступают любимому хиту НТВ Пока жду «Первый отдел»: детективы, которые ни в чем не уступают любимому хиту НТВ Читать дальше 16 марта 2026
Белый офицер Устюгов и Курчатов Чурсина: эти 3 исторических сериала вы могли упустить, а ведь они хороши — у №3 рейтинг 8.3 Белый офицер Устюгов и Курчатов Чурсина: эти 3 исторических сериала вы могли упустить, а ведь они хороши — у №3 рейтинг 8.3 Читать дальше 16 марта 2026
Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Читать дальше 16 марта 2026
Пускепалиса совершенно не узнаете: этот исторический сериал заполнил выходные на 100% — Устюгов из «Ментовских войн» также хорош Пускепалиса совершенно не узнаете: этот исторический сериал заполнил выходные на 100% — Устюгов из «Ментовских войн» также хорош Читать дальше 16 марта 2026
Никита Панфилов примерит новое амплуа: НТВ в 2026 порадует 20-серийной драмой «Огонь» — от создателей «Рикошета» Никита Панфилов примерит новое амплуа: НТВ в 2026 порадует 20-серийной драмой «Огонь» — от создателей «Рикошета» Читать дальше 16 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше