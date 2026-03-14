Увы, не только положительный Хлебников из «Зверобоя»: страшная и интересная роль Чинарева — любимый «Мосгаз»

Многие знают актера Павла Чинарева по его роли принципиального следователя Олега Хлебникова в сериале «Зверобой». Однако в его фильмографии много интересных ролей, в том числе в сериале «Шакал» из цикла «Мосгаз».

О чем сериал

Сериал «Мосгаз. Дело № 4: Шакал» (2016) — детектив о том, как майор Черкасов расследует череду дерзких налётов на инкассаторов в Москве 1972 года. Преступная группировка действует жестоко, уничтожая всех свидетелей, и имеет своих информаторов в милиции. В центре сюжета — противостояние МУРа организованной преступности и появление так называемых «оборотней в погонах».

Роль Чинарева

Актер сыграл главу банды Илью. Персонаж получился довольно фактурный. Илья очень жесток, но при этом ему не чужда любовь. Он сильно привязан к своей девушке Лене, однако ее предательство приводит к трагедии. Актеру удалось великолепно показать всю многогранность образа. Сам сериал, конечно, также заслуживает внимание. Сюжет лихо закручен и главный исполнитель зловещих замыслов остается в тайне до самого финала. Для меня этот сезон стал одним из лучших, в особенности он открыл для меня иначе Александру Бортич, которой досталась яркая и жестокая роль.