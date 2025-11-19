Меню
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану

19 ноября 2025 22:58
«Уволить Жору»

Картина превращается в историю про ценности, когда миссия героя выходит из-под контроля.

В сети появился трейлер комедии «Уволить Жору», и в центре внимания — дуэт Данилы Козловского и Михаила Галустяна. Судя по первым кадрам, история о том, как хладнокровный карьерист получает «простое задание», стремительно превращается в фестиваль хаоса.

Кто такой Макс и почему он должен уволить Жору

Главный герой — энергичный провинциал Макс, который работает в кадровом агентстве и отлично справляется с задачами, от которых другие шарахаются.

Увольнять топ-менеджеров, сдвигать доли, решать тонкие корпоративные вопросы — его обычная рутина.

В какой-то момент он получает новое поручение: избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия.

Жора оказывается задачей со звёздочкой

Георгий — герой Галустяна: бородатый, спокойный, будто полностью безобидный. Но неожиданно он превращается в главную проблему Макса.

Любая попытка избавиться от Жоры оборачивается новым витком проблем. Параллельно возникает ещё один фактор — обаятельная сводная сестра программиста, которая мешает Максу держать дистанцию.

Комедия, в которой важнее человечность

Режиссёр Марюс Вайсберг подчёркивает, что эта история не только про юмор. Он говорит:

«Уволить Жору — это фильм про гуманность, про умение людей принять друг друга какими бы разными они ни были».

Галустян поддерживает эту мысль:

«Это история о человеческих отношениях, о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации».

Фильм выходит в прокат 12 февраля 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Уволить Жору»
Анна Адамайтес
