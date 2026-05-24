«Уволь ее прямо сейчас»: почему Меган Фокс не снималась в 3 части «Трансформеров» — скандал был знатный

Когда в 2007-м Меган Фокс появилась в «Трансформерах», мир кино внезапно получил новую икону. Микаэла Бейнс — девушка, которая одинаково уверенно держала гаечный ключ и сердце Шайи ЛаБафа, — стала лицом франшизы, наряду с Оптимусом Праймом и криком «Автоботы, вперёд!».

Но уже к третьему фильму её не было. Сюжет объяснил всё просто — Микаэла бросила Сэма. Реальность оказалась куда громче.

От мечты Голливуда до скандала десятилетия

После ошеломительного успеха первых двух частей «Трансформеров» Меган Фокс стала символом эпохи — молодой, дерзкой, сексуальной. Однако в 2009 году актриса дала интервью журналу Wonderland, которое перевернуло её карьеру. Комментируя работу с режиссёром Майклом Бэем, Фокс оскорбила его.

Ее фраза мгновенно разлетелась по всему Голливуду. Пресса цитировала её неделями, студия Paramount оказалась в неловком положении, а съёмочная группа «Трансформеров» опубликовала открытое письмо, где назвала актрису «глупой» и «неблагодарной».

Бэй тогда попытался сгладить ситуацию: мол, он не обижен, а «остроты Меган — часть её обаяния». Но за кулисами атмосфера уже была испорчена.

Кто уволил Фокс: Бэй или Спилберг?

Когда стало известно, что в «Тёмной стороне Луны» актрису заменит британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, началась охота за ответами. Одни источники уверяли, что Меган сама ушла из-за усталости и «словесных выпадов» режиссёра. Другие — что это решение студии Paramount.

Позже сам Майкл Бэй заявил, что её уволили по указанию Стивена Спилберга, исполнительного продюсера франшизы:

«Стивен сказал мне: "Уволь её прямо сейчас"»

Но Спилберг опроверг это публично, добавив: «Такого разговора не было». Вероятнее всего, студия просто не захотела рисковать миллиардным проектом из-за конфликта, где оба выглядели не в лучшем свете.

Извинилась — но слишком поздно

После разрыва с «Трансформерами» карьера Меган Фокс пошла по нисходящей. Понадобилось несколько лет, чтобы она вернулась к крупным проектам. Иронично, но возвращение произошло под крылом всё того же Майкла Бэя — на этот раз в продюсерском кресле «Черепашек-ниндзя».

Позже Фокс признала, что всё могло закончиться иначе, если бы она вовремя извинилась:

«Это была низшая точка моей карьеры. Я сама навлекла это на себя. Но этот опыт многому меня научил».

Можно ли вернуть Микаэлу?

Сегодня, спустя годы, фанаты всё чаще пишут в соцсетях, что франшизе не хватает той самой Микаэлы — земной, острой, живой. В эпоху перезапусков и возвращений всё возможно, и даже у самой Фокс двери в мир автоботов, кажется, не окончательно закрыты.

Кто знает — может, однажды мы снова услышим, как двигатель гудит рядом с её голосом.