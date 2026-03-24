Увидеть «Ледниковый период» в «Чужом» никто не ожидал: эта пасхалка в «Земле» совсем не безобидный пустяк

24 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Мультик имеет значение для сюжета.

Сериал «Чужой: Земля» привнес во франшизу множество интересных новых элементов. Помимо этого, поклонники обнаружили в проекте и большое количество отсылок к явлениям массовой культуры.

Если обращение к «Зловещим мертвецам» можно объяснить общностью жанровой природы — оба произведения относятся к хоррору, то появление отсылок к мультфильму «Ледниковый период: Континентальный дрейф» выглядит как минимум неожиданно. Однако за этим скрывается вполне определённый замысел.

Пасхалка

В одной из флешбэк-сцен Джо смотрит этот анимационный фильм, а позднее, пытаясь уволиться, произносит фразу, заимствованную из «Ледникового периода», — она зашифрована в виде каламбура и различима только в оригинальной англоязычной версии.

На поверхностный взгляд, выбор именно этого мультфильма очевиден. Он стал тем самым произведением, которое в детстве сблизило Джо с его сестрой.

Кроме того, и «Ледниковый период», и «Чужой» выходят под эгидой одной студии, что избавило создателей от необходимости решать вопросы с авторскими правами. Впрочем, существуют и иные трактовки.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Смысл

Действие сериала происходит в 2120 году, поэтому для Джо и Марси анимационная лента становится поводом для ностальгии.

Примечательно, что в четвёртой части «Ледникового периода» сюжет строится вокруг распада суперконтинента Пангея, а главные герои дрейфуют по океану на айсберге. Персонажам приходится искать новое место для жизни.

В 2120 году, как показано в «Чужой: Земля», человечество существует в относительном благополучии, однако это затишье оказывается временным. В финальной сцене фильма «Чужой 4: Воскрешение» Рипли 8 и Колл прибывают на Землю, которая уже превратилась в выжженную пустошь.

События этой картины разворачиваются в 2381 году — более чем через 250 лет после событий «Чужой: Земля». Сериал был продлён на второй сезон, поэтому, вероятно, зрителям ещё предстоит увидеть, как Земля пройдёт через разрушительные изменения, перекликающиеся с сюжетом мультфильма «Ледниковый период».

Фото: Кадры из сериала «Чужой: Земля»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
