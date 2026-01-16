Меню
Увидела главных актеров и поняла — этот турецкий сериал я точно буду смотреть: одна из самых жарких новинок 2026 года

16 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Уже хочется посмотреть на их химию на экране.

Турецкий сериал «Доктор: Новая жизнь» готовят к премьере в 2026 году, и интерес к нему возник задолго до первых полноценных трейлеров. История врача, потерявшего двенадцать лет жизни и вынужденного заново собрать себя по кускам, сразу выводит проект за рамки обычной мелодрамы. Это медицинская драма с психологическим нервом — редкое сочетание для турецкого телевидения.

Однако меня он заинтересовал необычным дуэтом — Сыла Тюркоглу и Ибрагим Челликол. Ей принесла славу роль Доа в «Клюквенном щербете», а ему — роль Ферхата в «Черно-белой любви».

Сюжет: когда память обнуляется, а чувства — нет

Доктор Инан Курал был звездой престижной клиники «Терра», пока вооружённое нападение не отправило его на операционный стол. Очнувшись, он понимает: последние двенадцать лет стерты, а мир вокруг — чужой. Он не помнит свою карьеру, друзей и женщину, которую любил, зато внезапно ощущает привязанность к бывшей жене, с которой его, казалось бы, давно ничего не связывает.

Инану приходится учиться жить заново — и как врачу, и как человеку. Перед ним встают разрушенные семьи, забытые предательства и собственные моральные ошибки, о которых он ничего не помнит, но за которые всё равно должен отвечать.

Ибрагим Челиккол — идеальный центр истории

Кадр из сериала «Черно-белая любовь»

Партнёром Сылы стал Ибрагим Челиккол — один из самых узнаваемых и востребованных актёров Турции. Его экранный образ всегда балансирует между харизмой и внутренней сломленностью, а роль Инана Курала словно написана под него.

Амнезия здесь — не ленивый сюжетный ход, а отправная точка. Герой Челиккола не просто вспоминает прошлое, а сталкивается с его последствиями, которые невозможно отменить. Это делает драму куда взрослее и честнее, чем большинство турецких сериалов.

Основано на реальной истории

В основе сюжета — судьба итальянского врача Пьерданте Пиччони, пережившего тяжёлую аварию и очнувшегося с ощущением, что на дворе начало 2000-х. Его история легла в основу сериала «Doc – Nelle Tue Mani», который стал хитом в Европе.

Турецкая версия берёт за основу не только сценарий, но и саму интонацию: страх перед временем, которое ушло без тебя, и необходимость принять себя новым — не всегда удобным, не всегда приятным.

Чего ждать от адаптации

Проектом занимаются режиссёр Кетче и сценаристы Пынар Булут и Онур Коральп, а канал NOW явно рассчитывает на большой хит. Если авторы удержатся от скатывания в стандартную мелодраму и сохранят глубину оригинала, у сериала есть все шансы стать одним из самых сильных турецких проектов последних лет.

«Доктор: Новая жизнь» — это история не о том, как вернуть прошлое, а о том, как научиться жить с тем, что его больше нет. И именно поэтому я с нетерпением жду выхода первой серии.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
