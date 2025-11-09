Меню
2 новых детективных сериала, где играют в «мышеловку» по-взрослому — и зритель попадается первым

9 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Айрис»

В этих картинах распутывать дела приходится не только героям, но и зрителям.

В мире детективного кино есть особая категория сериалов — тех, что проверяют зрителей на внимательность. Они подбрасывают ложные зацепки, играют с вашими ожиданиями и в финале показывают: вы следили не за тем, за кем было нужно.

«Сварить медведя» (2025)

Шестисерийная шведская драма-нуар, созданная по роману Микаэля Ниеми, переносит зрителя в 1852 год — в суровую северную Лапландию, где скрытые страхи и вековые привычки становятся частью расследования.

В центре — пастор Ларс Леви Лестадиус, которого играет Густаф Скарсгард. Он не только служитель церкви, но и увлечённый ботаник, пытающийся примирить веру и научное знание.

Сюжет начинается с находки тела молодой пастушки на болотах. Местные жители уверены, что её смерть — дело медведя, обычная трагедия в этих краях. Но Лестадиус замечает признаки, которые выводят его на иной путь: к преступнику из человеческого мира. Вместе со своим учеником он пытается понять не только мотивы убийцы, но и ту тьму, что копится в людях под давлением природы, бедности и собственных суеверий.

«Айрис» (2025)

Восьмисерийный британский детективный триллер, который сочетает интригу, приключения и современный технологический сюжет. В центре — Айрис Никсон в исполнении Ниам Алгар. Днём она модератор соцсетей, а ночью — человек, для которого сложные головоломки становятся почти стихией.

История начинается с предложения бизнесмена Кэмерона Бека: Айрис должна взломать загадочный код, связанный с таинственной разработкой, скрытой во Флоренции. Но разгадка оказывается куда опаснее, чем она могла предположить. Девушка понимает, что её талант стал ключом к технологии, способной навредить всему миру.

Осознав масштаб угрозы, Айрис бежит на Сардинию вместе с кодами доступа, и это решение запускает охоту за ней. На экране — напряжённый бег между странами, игра разума и противостояние, где вычислительная логика сталкивается с человеческой жадностью.

Фото: Кадр из сериала «Айрис» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
