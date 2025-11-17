Меню
Киноафиша Статьи «Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции»

17 ноября 2025 17:09
«Хроники русской революции»

Николай Никулин поделился впечатлениями с «Киноафишей» после просмотра глобального проекта знаменитого режиссёра.

Портал «Киноафиша» поговорил с кинокритиком Николаем Никулиным о сериале «Хроники русской революции» — проекте, который изначально задумывался как масштабное высказывание об эпохе и до сих пор вызывает споры.

Критик не скрыл: уважение к замыслу и фигуре автора у него не исчезло, но вопросы к форме и ритму сериала появились.

«Два чувства: уважение и недоумение»

Никулин подчёркнул, что серьёзно относится к решению Кончаловского обратиться к столь эпохальной тематике.

«Два чувства: уважение и недоумение. Уважение к крупному режиссёру Андрею Кончаловскому, решившему высказаться о времени, идеологически разделившем российское общество».

Но как это реализовал режиссёр, с какой динамикой — вызывает вопросы.

«И недоумение по поводу того, как он это сделал: неторопливой прогулкой в 16 часов, из которых 15 с половиной — кабинетная болтовня».

«Хроники русской революции»

Как смотрятся актёры

Критик отметил, что сериал максимально погружён в диалоги. И, где зрители жаждали увидеть динамику и энергию, они слушают диалги, вникают в смысл бесед.

«Юра Борисов должен искать террористов и революционеров, но, похоже, страдает от скуки, даже в компании Распутина и балерины Матильды Кшесинской».

По словам эксперта, он уважает масштаб, тему и личность автора, но сериал для него стал скорее разговорной историей, чем драмой.

Также прочитайте: «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей

Фото: Кадры из сериала «Хроники русской революции»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
