«Утомленных солнцем» тут точно не будет: угадайте малоизвестные фильмы Никиты Михалкова по одному кадру (тест)

Никита Михалков — одна из самых заметных фигур отечественной культуры. Его работы оказали большое влияние на развитие советского и российского кино, поэтому одобрение режиссера для многих коллег по цеху до сих пор остается серьезным признанием.

За долгую карьеру Михалков успел проявить себя в самых разных качествах: снимал фильмы, играл в них, писал сценарии и занимался театральными постановками.

В нашем тесте предлагаем вспомнить менее известные страницы его фильмографии. Здесь не будет очевидных вопросов об «Утомленных солнцем» и других популярных картинах. Вместо этого — редкие кадры и малоизвестные детали ранних работ Михалкова, которые могут оказаться непростой задачей даже для тех, кто хорошо знаком с его творчеством.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.