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Киноафиша Статьи «Утомленных солнцем» тут точно не будет: угадайте малоизвестные фильмы Никиты Михалкова по одному кадру (тест)

«Утомленных солнцем» тут точно не будет: угадайте малоизвестные фильмы Никиты Михалкова по одному кадру (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Утомленные солнцем» (1994)

Эти ленты прошли без большого ажиотажа.

Никита Михалков — одна из самых заметных фигур отечественной культуры. Его работы оказали большое влияние на развитие советского и российского кино, поэтому одобрение режиссера для многих коллег по цеху до сих пор остается серьезным признанием.

За долгую карьеру Михалков успел проявить себя в самых разных качествах: снимал фильмы, играл в них, писал сценарии и занимался театральными постановками.

В нашем тесте предлагаем вспомнить менее известные страницы его фильмографии. Здесь не будет очевидных вопросов об «Утомленных солнцем» и других популярных картинах. Вместо этого — редкие кадры и малоизвестные детали ранних работ Михалкова, которые могут оказаться непростой задачей даже для тех, кто хорошо знаком с его творчеством.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Утомленные солнцем» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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