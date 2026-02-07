Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

7 февраля 2026 16:40
Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Операция "Цвет нации"»

Может, там его и разглядели режиссеры. Кто знает.

О первых шагах Александра Устюгова зрители обычно судят по «Ментовским войнам». Образ Романа Шилова закрепил за актером репутацию сильного экранного героя. Но карьера началась раньше, и один из ранних проектов сегодня почти забыт. Речь о приключенческом сериале «Операция „Цвет нации“» 2004 года.

Проект студии 2В снимали около пяти месяцев. На выходе — 16 серий с погонями, спецоперациями и шпионской интригой. По меркам начала 2000-х это выглядело динамично и дорого. Рейтинг на «Кинопоиске» до сих пор держится на уровне 7,1 — показатель, который для старых ТВ-боевиков редкость.

Сюжет строится вокруг противостояния агентов ГРУ и таинственного противника по прозвищу Шпион. Боец «Комбат» чудом выживает после ранения и возвращается в строй.

Потери в группе серьезные: гибель, предательство, диверсии. В какой-то момент герой делает рискованный ход — решает готовить будущих разведчиков из подростков.

«Операция "Цвет нации"»

История, которая не устарела

Секретная база в подмосковных лесах, обучение, постоянная угроза слежки. В команде — сирота, девочка из детдома, юный программист и трудный подросток. Сериал соединяет боевик и подростковую драму — для российского ТВ тех лет редкая формула.

Устюгов появляется лишь в трех сериях, но уже заметен. Та самая спокойная жесткость и внутренняя сила, за которую его позже полюбят зрители. В Сети до сих пор пишут: «Эту картину можно пересматривать не один раз, она остается все такой же интересной».

«Цвет нации» — пример того, как ранние роли иногда точнее показывают путь актера, чем громкие хиты. И повод вспомнить, каким было телевидение нулевых.

Фото: Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Операция "Цвет нации"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Читать дальше 7 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели Читать дальше 7 февраля 2026
«Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 «Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 Читать дальше 7 февраля 2026
«Берут пример у великих»: что показали во 2 серии 2 сезона «Детей перемен» и при чем тут «Очень странные дела» «Берут пример у великих»: что показали во 2 серии 2 сезона «Детей перемен» и при чем тут «Очень странные дела» Читать дальше 6 февраля 2026
«„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»? «„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»? Читать дальше 4 февраля 2026
3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала 3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала Читать дальше 8 февраля 2026
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше