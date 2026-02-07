Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Может, там его и разглядели режиссеры. Кто знает.

О первых шагах Александра Устюгова зрители обычно судят по «Ментовским войнам». Образ Романа Шилова закрепил за актером репутацию сильного экранного героя. Но карьера началась раньше, и один из ранних проектов сегодня почти забыт. Речь о приключенческом сериале «Операция „Цвет нации“» 2004 года.

Проект студии 2В снимали около пяти месяцев. На выходе — 16 серий с погонями, спецоперациями и шпионской интригой. По меркам начала 2000-х это выглядело динамично и дорого. Рейтинг на «Кинопоиске» до сих пор держится на уровне 7,1 — показатель, который для старых ТВ-боевиков редкость.

Сюжет строится вокруг противостояния агентов ГРУ и таинственного противника по прозвищу Шпион. Боец «Комбат» чудом выживает после ранения и возвращается в строй.

Потери в группе серьезные: гибель, предательство, диверсии. В какой-то момент герой делает рискованный ход — решает готовить будущих разведчиков из подростков.

История, которая не устарела

Секретная база в подмосковных лесах, обучение, постоянная угроза слежки. В команде — сирота, девочка из детдома, юный программист и трудный подросток. Сериал соединяет боевик и подростковую драму — для российского ТВ тех лет редкая формула.

Устюгов появляется лишь в трех сериях, но уже заметен. Та самая спокойная жесткость и внутренняя сила, за которую его позже полюбят зрители. В Сети до сих пор пишут: «Эту картину можно пересматривать не один раз, она остается все такой же интересной».

«Цвет нации» — пример того, как ранние роли иногда точнее показывают путь актера, чем громкие хиты. И повод вспомнить, каким было телевидение нулевых.