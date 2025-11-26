Меню
Киноафиша Статьи «Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие", "Клан Сопрано", "Шерлок"»: зря вы пропустили сербский сериал «Тени над Балканами» (9,1 на IMDb)

26 ноября 2025 18:37
Кадр из сериала «Тени над Балканами»

Его в России не показывают, но найти на стримингах очень просто.

Сериал «Тени над Балканами» — редкий случай, когда о хите с рейтингом 9,1 на IMDb слышали во всём мире, кроме России. Права на показ в РФ купили ещё в 2017-м, но сериал так и не появился ни на ТВ, ни на стримингах. Почему? Версия одна — слишком неудобная трактовка истории, особенно роли белой эмиграции.

О чём сериал

Действие начинается в 1921-м, сразу после прибытия армии Врангеля в Югославию. Вместе с войсками в страну уезжают царские реликвии — корона, меч, колье и копьё Лонгина.

Через семь лет их похищают прямо из православного храма, и это запускает многоуровневую гонку за сокровищами. В дело вмешиваются все — полиция Белграда, мафиозные группировки, масоны, агенты ОГПУ и сами казаки, показанные не как герои-гвардейцы, а как влиятельный криминальный клан.

«Этот сериал имеет очень высокий показатель в 9,1 и находится на 15 месте. Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие","Прослушка","Клан Сопрано","Шерлок","Игра престолов" и документальным фильмам о природе BBC. И вот этот суперсериал совершенно неизвестен в России», — пишет автор Дзен-канала «Старое кино от Хозяина тайги».

Детектив, политика и борьба за власть

Центр истории — два следователя: опытный и циничный Танасевич и молодой законник Станко. На их фоне сериал быстро уходит от классического детектива в сторону криминальной саги, где наркотрафик, тайные общества и политические заговоры переплетены куда плотнее, чем кажется в первой серии. Есть своя «Код Да Винчи»-ветка — реликвии, от которых зависит власть над миром, и свои «гангстерские войны».

Почему в России его не показывают

Высокие оценки не спасли «Тени над Балканами» от невидимости в РФ. Врангель здесь не благородный символ эмиграции, а глава ОПГ, контролирующей запрещенные вещества и оружие. Казачьи батальоны — криминальные структуры, а белые офицеры показаны как жесткие игроки, а не романтизированные борцы «за веру и Отечество». Такой взгляд сложно встроить в привычный образ, поэтому прокат, кажется, решили не будоражить.

Два сезона уже сняты, третий в разработке. И если выдержать тяжёлую первую серию — дальше будет сильно, местами грязно, но очень увлекательно.

Также прочитайте: Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали

Фото: Кадр из сериала «Тени над Балканами»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
