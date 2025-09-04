Устроим осенний марафон? 5 сериалов с рейтингом IMDb выше 8.4, которые любят и зрители, и критики — скучно точно не будет

Осень — идеальное время для уютных вечеров с качественным сериалом. Но как выбрать что-то по-настоящему стоящее среди сотен проектов? Чтобы не тратить время на посредственность, собрали подборку из 5 сериалов с рейтингом выше 8.4 на IMDb — каждый из них проверен зрителями и критиками.

«О всех созданиях — больших и малых» (2020) — рейтинг 8.6

Добрый, трогательный и невероятно атмосферный сериал о молодом ветеринаре Джеймсе Хэрриоте, который приезжает работать в живописный Йоркшир.

Здесь он не только лечит животных, но и погружается в жизнь местных жителей, узнаёт их истории и сталкивается с проблемами сельской глубинки. Снято по реальным мемуарам, и это чувствуется в каждой сцене.

«Доктор Кто» (2005) — рейтинг 8.5

Культовый британский научно-фантастический сериал о таинственном путешественнике во времени, известном как Доктор. Его космический корабль, замаскированный под синюю полицейскую будку, переносит героев в разные эпохи и миры. Эффектная смесь драмы, приключений и юмора, которая захватывает на долгие часы.

«Север и Юг» (2004) — рейтинг 8.5

Мини-сериал BBC переносит зрителей в викторианскую Англию. Это история о девушке Маргарет Хейл, переехавшей из спокойного юга страны в промышленный север, полный фабрик, рабочих протестов и социальных контрастов. Драма, любовь, столкновение мировоззрений — идеальный выбор для тех, кто ценит атмосферу исторических историй.

«Последнее королевство» (2015) — рейтинг 8.5

Эпическая драма о временах, когда викинги вторгались на английские земли. Главный герой, Утред Беббанбургский, разрывается между двумя культурами — англосаксонской и скандинавской. Сражения, предательства, интриги и личный выбор делают сериал мощной альтернативой «Викингам».

«Дживс и Вустер» (1990) — рейтинг 8.4

Лёгкая и ироничная комедия о жизни аристократа Берти Вустера и его умного и изобретательного слуги Дживса. Хью Лори и Стивен Фрай создают неподражаемый дуэт, а каждая серия превращается в маленький спектакль. Если нужен сериал, чтобы улыбнуться и отдохнуть — это идеальный вариант.

Эти 5 сериалов объединяет одно — они захватывают с первой серии и не отпускают до финала. Здесь и умный юмор, и эпические драмы, и добрые истории, от которых становится теплее. Каждый из них — проверенное временем и зрителями удовольствие. Если ищете, что посмотреть осенними вечерами, начните с этого списка — скучно точно не будет.

