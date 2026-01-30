Уставший Цыганов, Ходченкова в сари и яркая Индия: вышел свежий трейлер «Жемчуга» — премьера намечена на 12 марта 2026

Эта парочка будет решать вопросы в паре с помощью путешествия.

Кинокомпания «Каро Премьер» показала трейлер фильма «Жемчуг» — камерной, на первый взгляд, комедии, которая довольно быстро уходит от лёгкого тона к разговору о семье, усталости и попытке начать всё заново.

В прокат картина выходит 12 марта, и по ролику уже понятно: это история не про экзотику и путешествия, а про людей, которые запутались и ищут выход.

Когда «спасти брак» — уже не план, а отчаяние

Роман и Елена — супруги, чей союз трещит по швам. В надежде удержать семью они решаются на шаг, который кажется благородным и одновременно рискованным: берут из детского дома девочку Марту.

Но вместо ожидаемого «исцеления» отношения становятся ещё сложнее. Тогда взрослые хватаются за последнюю идею — исполнить мечту ребёнка и поехать в Индию, будто смена декораций способна что-то исправить.

Ходченкова, Цыганов и история без иллюзий

В трейлере Светлана Ходченкова играет героиню на грани выгорания, без привычного глянца и внешней лёгкости. Евгений Цыганов — мужчина, который не знает, как быть хорошим мужем и отцом, но продолжает делать вид, что всё под контролем.

Режиссёр Тина Баркалая явно не обещает сказку: «Жемчуг» выглядит как фильм о том, что иногда правильные решения принимаются слишком поздно, а дети оказываются честнее взрослых.

По первым кадрам это кино не про Индию и не про экзотические пейзажи. Это история о семье, которая надеется, что дорога куда-то далеко поможет разобраться с тем, от чего давно нельзя убежать.