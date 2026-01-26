Устали от маньяков и ментовских погонь? 2 февраля выходит сериал с Наумовым и и Михеевой — даже от трейлера уже смешно (видео)

Хватит гоняться за преступниками. Выдохните и посмотрите на реальную жизнь в тесных жилищных условиях.

Если скучаете по комедиям и уже устали от бесконечных маньяков, мрачных расследований и психологического надрыва, у СТС есть редкая для последних лет новинка.

Сериал «Трешка» выходит 2 февраля 2026 года и возвращает зрителя туда, где смешно не от жестокости, а от жизни — с родственниками, тесной квартирой и вечными бытовыми конфликтами.

Действие разворачивается в Воронеже начала 2000-х. В одной трехкомнатной квартире живут сразу девять человек — и это не метафора, а основа сюжета.

Комедия про семью, где места меньше, чем проблем

В центре истории — 35-летняя Даша, работница химзавода, резкая, ироничная и уставшая от компромиссов. В ее жизни одновременно появляются начальник Роман и бывший муж Дима, решивший вернуть семью.

Параллельно в «трешку» после пожара переезжает младшая сестра Лена с мужем и детьми. Плюс родители — мать-шопоголик и отец, фанат сериала «Бригада». Коммунальный хаос становится постоянным состоянием: делят шкафы, кухню, квадратные метры и личные границы.

Почему «Трешка» — не очередная ностальгия

Сериал делает ставку не на карикатуру, а на узнаваемость. Здесь нет гротеска ради шутки — юмор рождается из бытовых сцен, конфликтов поколений и усталости от жизни «локоть к локтю».

Проект снят командой, работавшей над «Батей», «Праздниками» и «Восьмидесятыми». В ролях — Юлия Александрова, Николай Наумов, Дмитрий Лысенков, Алла Михеева и Людмила Юлова.

«Трешка» — это редкий случай, когда комедия не притворяется умной и не стыдится быть теплой. И именно поэтому в 2026 году она может оказаться тем самым сериалом, который смотрят всей семьей.