Устали от маньяков и детективов? В прокат выходит сказка «Вверх по волшебному дереву» — вот точная дата и свежий трейлер

31 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву»

Эта кинолента понравится и детям, и взрослым.

Если вы скучаете по чему-то по-настоящему волшебному, хочется тепла и уюта, а бесконечные детективы и маньяки уже порядком утомили, есть хорошая новость.

В прокат выходит сказка «Вверх по волшебному дереву» — кино для тех, кто хочет ненадолго вернуться в безопасный мир детства. Фильм официально появится в российских кинотеатрах 7 мая, и к этому уже показали русскоязычный трейлер.

Дом, дорога и дерево, которое ведет куда угодно

История начинается спокойно и даже немного грустно. Семья переезжает в глухую английскую деревню, где, кажется, ничего не происходит.

Но именно там дети находят странное волшебное дерево — с этажами, которые меняются, и дверями, ведущими в самые неожиданные миры. Каждое путешествие — отдельное приключение, где смешное соседствует с тревожным, а фантазия легко побеждает реальность.

Актеры, которым веришь, и тон без лишнего шума

Взрослых в фильме играют Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон и Дженнифер Сондерс. Но они здесь не для того, чтобы перетягивать внимание на себя. Картина аккуратная, теплая, без крика и спецэффектной гонки.

Режиссер Бен Грегор делает ставку на атмосферу, а не на громкие повороты сюжета. Это кино, которое не торопит и не пугает — оно просто приглашает залезть повыше и посмотреть, что там, за следующей дверью.

За рубежом фильм выйдет в конце марта, а российская премьера намечена на начало мая. Отличный повод выбраться в кино, когда хочется света, сказки и ощущения, что чудеса все еще возможны.

Фото: Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву»
Екатерина Адамова
