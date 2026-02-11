Меню
Киноафиша Статьи Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться

11 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Пропавшие: Другая сторона»

Я обожаю эту дораму и с удовольствием ее посмотрела от и до.

Если утомили мрачные российские детективы про маньяков и следственные будни вроде «Фишера», «Хрустального» или «Невского», зрители всё чаще переключаются на мистические истории.

Южнокорейский сериал «Пропавшие: Другая сторона» (2020–2023) как раз из таких. У проекта 8,3 на Кинопоиске и устойчивая репутация одной из самых сильных дорам в жанре мистического детектива. Лично меня дорама затянула на несколько дней.

В центре сюжета Ким Ук — мелкий аферист с принципами, который случайно становится свидетелем похищения. Уходя от преследования, он попадает в горную деревню, которой нет на картах. Здесь живут души людей, чьи тела так и не были найдены. Большинство — жертвы преступлений разных лет. Они не могут «уйти», пока их останки не обретут покой.

Деревня скрыта от мира. Видят её только Ук и мужчина по имени Пан Сок, много лет ищущий пропавшую дочь. Используя подсказки умерших, они помогают находить тела и раскрывать старые преступления. Так частные трагедии складываются в детективные истории с человеческим масштабом.

Сериал соединяет расследование, драму и тихую мистику без хоррора. Здесь много разговоров о вине, утрате и ценности жизни. Есть юмор и бытовые сцены, но главная тема — незавершённые судьбы. Визуально дорама аккуратна: горные пейзажи, тёплая цветокоррекция, камерная атмосфера.

Проект местами затянут, как это часто бывает в корейских сериалах, но держится за счёт актёрских работ и идеи. «Пропавшие: Другая сторона» — вариант для тех, кто хочет детектив без чернухи, но с эмоцией и смыслом. История о том, что даже после смерти людям важно быть услышанными.

Фото: Кадр из сериала «Пропавшие: Другая сторона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
