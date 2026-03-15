Успели соскучиться по детективам Агаты Кристи? Тогда можно посмотреть не только «Убийство в восточном экспрессе» и «Десять негритят»

Королева детективов Агата Кристи создала множество произведений, в которых каждый герой обладает своей уникальностью и неповторимостью. Романы Кристи завораживают своим сюжетом и интригой. Но чаще всего всего говорят про «Убийство в восточном экспрессе» и «Десять негритят». Однако это совсем несправедливо. Есть большое количество других романов, которые были весьма успешно экранизированы. О них и пойдет речь.

«Испытание невиновностью» — это сериал 2018 года, рассказывающий о благородной даме, которая является главой семьи с взрослыми приемными детьми, каждый из которых хранит свои тайны.

Внезапно происходит убийство этой женщины. Одним из подозреваемых становится один из сыновей Рейчел, который в конечном итоге оказывается на скамье подсудимых. Однако герой умирает в заключении. После этого появляется свидетель, утверждающий, что сын Рейчел не мог совершить преступление. Сериал выделяется интригующим сюжетом и великолепной игрой актеров, которая удерживает зрителей в напряжении до самого конца. До мурашек проберет и посмотреть можно за вечер, поскольку в нем всего лишь 3 серии.

«Убийства по алфавиту» состоит из 4 серий. Это еще один сериал 2018 года, который представляет знаменитого детектива Эркюля Пуаро. К слову, его играет Джон Малкович.

Пуаро расследует серию преступлений, связанных с письмами от человека, называющего себя АВС. Этот загадочный отправитель не только анонсирует преступления, но и описывает места их совершения, оставляя следователей в полной растерянности. Пуаро должен распутать этот сложный клубок и добиться успеха в расследовании. Экранизация отличается свободным подходом к оригиналу, но остается приемлемой для поклонников. Критики и зрители отмечают потрясающую игру актеров, создающую порой жутковатую атмосферу.

