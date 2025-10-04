Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом

Эти истории не займут много времени, но подарят незабываемые впечатления.

Поклонники аниме хорошо знакомы с долгими марафонами просмотров по таким проектам, как «Моя геройская академия» и «Наруто». Но иногда хочется познакомиться с новой историей всего за выходные.

Отличным вариантом станут короткие аниме-сериалы, которые легко смотреть залпом благодаря увлекательному сюжету. Собрали пять таких картин.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-сериал напоминает, что даже когда фантастика фокусируется на технологиях и их влиянии на общество, она в первую очередь о людях. Именно поэтому «Киберпанк: Бегущие по краю» показывает драму о том, как человечество выживает и пытается найти счастье на окраинах изменившейся цивилизации.

Ночной Город — жестокое и безжалостное место для таких людей, как Дэвид Мартинес, главный герой сериала. Это не меняется, даже когда он обретает новую семью. В аниме юмористические моменты сочетаются с душераздирающими потерями и отчаянием.

«Поднятие уровня в одиночку»

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» — идеальный вариант для просмотра на выходные. Поклонники обожают проект за ощущение «возврата к истокам» в эпоху сложных жанровых конструкций. В истории Сон Джин-Ву — это просто неукротимый воин, пробивающийся через наполненные монстрами подземелья.

Отдельно стоит отметить высокий темп картины, который не позволит заскучать.

«Семья шпиона»

«Семья шпиона» стала хитом среди фанатов, потому что она виртуозно сочетает множество жанров и концепций. Развитие персонажей, экшен и общий сюжет показывают там высокую динамику.

Выходные — лучшее время, чтобы посмотреть первые два сезона и полный метр по аниме, ведь не за горами выход новых серий.

«Без игры жизни нет»

Это пример короткого аниме, которое заслуживало, но так и не получило нового сезона. Проект из 12 серий показывает историю брата и сестры, игроманов, которые попадают в альтернативный мир и должны спасти там человечество.

После завершения проекта «Без игры жизни нет» зрители могут обратиться к оригинальным ранобэ, чтобы увидеть, как Сора и Сиро дальше покоряют игровую вселенную.

«Человек-бензопила»

Дэндзи, бедный юноша, который после смерти отца остался с огромными долгами перед якудза. Чтобы выжить, он охотится на демонов вместе со своим псом-бензопилой Почитой.

После смерти Дэндзи, Почита жертвует собой, чтобы спасти его. Дэндзи возрождается как гибрид человека и демона, способный превращать свои части тела в бензопилы, и начинает работать на Бюро общественной безопасности.

«Человек-бензопила» не обладает эпическим размахом «Наруто» или «Ван-Пис», но использует ограниченное экранное время, чтобы сделать каждого персонажа максимально живым. А скоро приближается выход фильма по арке Резе, приуроченный к Хэллоину.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года.