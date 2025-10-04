Меню
Киноафиша Статьи Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом

4 октября 2025 16:11
Кадр из мультсериала «Человек-бензопила»

Эти истории не займут много времени, но подарят незабываемые впечатления.

Поклонники аниме хорошо знакомы с долгими марафонами просмотров по таким проектам, как «Моя геройская академия» и «Наруто». Но иногда хочется познакомиться с новой историей всего за выходные.

Отличным вариантом станут короткие аниме-сериалы, которые легко смотреть залпом благодаря увлекательному сюжету. Собрали пять таких картин.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-сериал напоминает, что даже когда фантастика фокусируется на технологиях и их влиянии на общество, она в первую очередь о людях. Именно поэтому «Киберпанк: Бегущие по краю» показывает драму о том, как человечество выживает и пытается найти счастье на окраинах изменившейся цивилизации.

Ночной Город — жестокое и безжалостное место для таких людей, как Дэвид Мартинес, главный герой сериала. Это не меняется, даже когда он обретает новую семью. В аниме юмористические моменты сочетаются с душераздирающими потерями и отчаянием.

Кадр из мультсериала «Киберпанк: Бегущие по краю»

«Поднятие уровня в одиночку»

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» — идеальный вариант для просмотра на выходные. Поклонники обожают проект за ощущение «возврата к истокам» в эпоху сложных жанровых конструкций. В истории Сон Джин-Ву — это просто неукротимый воин, пробивающийся через наполненные монстрами подземелья.

Отдельно стоит отметить высокий темп картины, который не позволит заскучать.

Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

«Семья шпиона»

«Семья шпиона» стала хитом среди фанатов, потому что она виртуозно сочетает множество жанров и концепций. Развитие персонажей, экшен и общий сюжет показывают там высокую динамику.

Выходные — лучшее время, чтобы посмотреть первые два сезона и полный метр по аниме, ведь не за горами выход новых серий.

Кадр из мультсериала «Семья шпиона»

«Без игры жизни нет»

Это пример короткого аниме, которое заслуживало, но так и не получило нового сезона. Проект из 12 серий показывает историю брата и сестры, игроманов, которые попадают в альтернативный мир и должны спасти там человечество.

После завершения проекта «Без игры жизни нет» зрители могут обратиться к оригинальным ранобэ, чтобы увидеть, как Сора и Сиро дальше покоряют игровую вселенную.

Кадр из мультсериала «Без игры жизни нет»

«Человек-бензопила»

Дэндзи, бедный юноша, который после смерти отца остался с огромными долгами перед якудза. Чтобы выжить, он охотится на демонов вместе со своим псом-бензопилой Почитой.

После смерти Дэндзи, Почита жертвует собой, чтобы спасти его. Дэндзи возрождается как гибрид человека и демона, способный превращать свои части тела в бензопилы, и начинает работать на Бюро общественной безопасности.

«Человек-бензопила» не обладает эпическим размахом «Наруто» или «Ван-Пис», но использует ограниченное экранное время, чтобы сделать каждого персонажа максимально живым. А скоро приближается выход фильма по арке Резе, приуроченный к Хэллоину.

Кадр из мультсериала «Человек-бензопила»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года.

Фото: Кадры из мультсериалов «Киберпанк: Бегущие по краю», «Поднятие уровня в одиночку», «Семья шпиона», «Без игры жизни нет», «Человек-бензопила»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
