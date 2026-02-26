Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали

«Бандитский Петербург» знают даже те, кто ни разу не смотрел ни одной серии. Название давно стало нарицательным, а герои и музыка из заставки — частью телевизионной памяти начала 2000-х.

Для одних это ностальгия по эпохе, для других — эталон криминальной драмы. Поэтому любые разговоры о возвращении проекта вызывают бурную реакцию. Недавно в медиапространстве появилась надежда на ремейк, и Дмитрий Певцов уже прокомментировал эту идею.

В интервью «Парламентской газете» народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре прокомментировал слухи о возможном возвращении проекта.

«Что до „Бандитского Петербурга“, то эти сюжеты сейчас не ко времени, и снимать такой же фильм о тех же временах просто не нужно. Страна другая», — заявил он.

По словам Певцова, за прошедшие годы появилось достаточно фильмов, которые «закрыли эту тему». Он уточнил, что среди них есть «два-три неплохих», а остальные проекты подобного рода считает «бездарными». Сам актёр признался, что о планах ремейка узнал из вопросов журналистов. Идею он назвал «бессмысленной, бесперспективной и очень неумной затеей».

«Вообще, „Бандитский Петербург“ — это словосочетание стало брендом», — отметил Певцов.

Он добавил, что переносить историю в современные реалии тоже не видит смысла. «У нас другое соотношение сил между правоохранительными органами и преступным миром. Совсем не то, которое было в девяностые годы», — подчеркнул депутат.

Отдельно Певцов прокомментировал возможный дипфейк. «Если такое произойдет, это будет подсудное дело», — сказал он, напомнив о праве на собственное изображение.