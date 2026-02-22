Меню
Киноафиша Статьи «Услада для глаз и мозга!»: лишь один плюс заставляет зрителей включать 5 сезон «Первого отдела»

«Услада для глаз и мозга!»: лишь один плюс заставляет зрителей включать 5 сезон «Первого отдела»

22 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Первый отдел»

Среди массы недочетов фанаты выделили главное.

Пятый сезон «Первого отдела» обсуждают бурно — и не всегда ласково. Зрители спорят о странных сюжетных решениях, ругают линию Веры и недоумевают из-за кадровых кульбитов Брагина. Но при всём этом сериал продолжают смотреть. И причина у большинства одна и та же.

Главный магнит сезона

Как ни крути, центром притяжения остаётся Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова. Именно его сцены зрители чаще всего называют «живыми», «убедительными» и «тем самым духом старого “Первого отдела”».

В обсуждениях всё чаще звучит почти признание:

«Колесников — просто красавчик! Услада для глаз и мозга!»

И это не единичное мнение. Для многих именно он удерживает интерес к сезону, который в остальном вызывает вопросы.

Когда герой сильнее сценария

Парадокс пятого сезона в том, что к самому Брагину претензий почти нет. Наоборот — зрители по-прежнему верят его интуиции, спокойствию и фирменной «брагинской» уверенности.

А вот сценарные повороты вокруг него принимают куда холоднее. Особенно решение «убрать» такого следователя из СК. Многие прямо пишут: герой уровня Брагина не мог так просто выпасть из системы.

Но благодаря игре Колесникова даже спорные линии смотрятся мягче.

Почему зрители всё ещё остаются

У «Первого отдела-5» сейчас любопытная ситуация. С одной стороны — растущее раздражение отдельными сюжетными ходами. С другой — сильная актёрская опора, которая не даёт аудитории окончательно отвернуться.

Пока Иван Колесников держит планку, у сериала есть запас прочности. Но зрители всё громче дают понять: одного харизматичного Брагина может не хватить, если сценарий и дальше будет испытывать их терпение.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
