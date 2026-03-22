Ушел из кино и стал миллионером: кому достанется наследство звезды «Крутого Уокера» Чака Норриса

Американский актёр Чак Норрис ушёл из жизни в возрасте 86 лет. У знаменитости осталось пятеро детей от трёх разных женщин, а также тринадцать внуков.

Наследство артиста, по информации американских изданий, достанется его родным — детям и вдове. Состояние, оставшееся после звезды, оценивается как весьма внушительное.

Капитал Чака Норриса превышает 70 млн долларов (что составляет около 5,9 миллиарда рублей). Основной доход ему принесли съёмки в кино — гонорары голливудской звезды были по-настоящему внушительными.

После обретения мировой известности актёр начал зарабатывать не только на ролях. На протяжении многих лет он получал значительные суммы по рекламным контрактам.

Норрис сотрудничал не только с крупными банками, автомобильными брендами и другими престижными марками, но и имел стабильный доход как лицо рекламных кампаний биологически активных добавок, платформ для домашних тренировок и даже сети ресторанов быстрого питания.

Артист также получал внушительные суммы за лицензирование своего образа в видеоиграх. К деньгам актёр подходил с умом — вкладывал средства в долгосрочные активы, среди которых была недвижимость. В собственности семьи находились как загородные дома, так и фермерские угодья.

Часть объектов периодически выставлялась на продажу, а вырученные средства направлялись на приобретение новых. Например, 13 лет назад дом в Далласе ушёл с молотка за 1,2 миллиона долларов, а особняк в Норт-Тастине — за 3,5 миллиона. Вместо них были куплены более современные жилые объекты.

Знаменитость никогда не забывал о благотворительности — регулярно направлял часть заработанных средств на помощь нуждающимся.

Семья артиста обосновалась на ранчо в техасском населённом пункте Навасота. На территории владения есть озеро с удивительно прозрачной водой. Более десяти лет назад актёр организовал неподалёку завод по розливу воды, а позже сам же и стал рекламным амбассадором этого бренда.

Также исполнитель получал прибыль от выпуска собственных книг, однако эти гонорары были несопоставимы с заработками от рекламных кампаний и инвестиционными доходами. На третьем месте по финансовой отдаче располагались предпринимательские начинания артиста.

Кроме того, актёр был страстным коллекционером — в его гараже нашлось место для множества редких автомобилей. В числе экспонатов, к примеру, Dodge Ramcharger, тот самый, на котором ездил его персонаж в ленте «Одинокий волк Маккуэйд».