«Уровень жути не подкачал»: критики поставили приквелу «Оно» 78% на «томатах», но зрители жалуются на затянутость (есть еще минусы)

27 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

В целом впечатления хорошие, но многие считают, что растягивать историю не нужно было.

HBO наконец-то выпустил «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел к знаменитой дилогии Андреса Мускетти. Но, как часто бывает, зрители разделились: одни говорят, что это лучший хоррор сезона, другие — что даже Пеннивайз бы уснул на середине.

Действие разворачивается в 1962 году, за двадцать лет до событий фильма. В Дерри просыпается нечто древнее — тот самый ужас, который потом будет пугать детей в жёлтых дождевиках.

Пеннивайз пока в тени, но тревога уже нарастает: город будто заражён страхом, и все его жители делают вид, что ничего не происходит.

Почему пугает — и усыпляет

Критики увидели в сериале «прямое продолжение духа Кинга», но отмечают, что HBO растянуло историю чуть больше, чем нужно. Девять эпизодов — слишком много для ужаса, который живёт в подсознании.

The Age — 10/10: «Этот сериал выглядит невероятно, актёрский состав великолепен, а уровень жути не подкачал».

IGN — 8/10: «Добро пожаловать домой — в худший город Америки».

GamesRadar+ — 6/10: «Мускетти и Скарсгард играют проверенные хиты, но без особых сюрпризов».

FandomWire — 5/10: «Хороший хоррор, которому отчаянно не хватает драйва. Лучше бы он был фильмом, а не сериалом».

На Rotten Tomatoes у проекта 77% положительных отзывов . Визуально всё на высоте: мокрые улицы, тусклые фонари и музыка, будто написанная в подвале — всё это возвращает тот самый кинговский холод.

Расписание выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Эпизод

Дата выхода

1 серия

27 октября

2 серия

3 ноября

3 серия

10 ноября

4 серия

17 ноября

5 серия

24 ноября

6 серия

1 декабря

7 серия

8 декабря

8 серия

15 декабря

9 серия

22 декабря

Если коротко — «Оно» вернулось. Оно красиво, атмосферно и пугает своей неторопливостью. Но временами кажется, что сериал сам не может выбраться из собственной канавы. Впрочем, кто сказал, что в Дерри вообще кто-то когда-нибудь выбирался?

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
