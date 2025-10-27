«Уровень жути не подкачал»: критики поставили приквелу «Оно» 78% на «томатах», но зрители жалуются на затянутость (есть еще минусы)

HBO наконец-то выпустил «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел к знаменитой дилогии Андреса Мускетти. Но, как часто бывает, зрители разделились: одни говорят, что это лучший хоррор сезона, другие — что даже Пеннивайз бы уснул на середине.
Действие разворачивается в 1962 году, за двадцать лет до событий фильма. В Дерри просыпается нечто древнее — тот самый ужас, который потом будет пугать детей в жёлтых дождевиках.
Пеннивайз пока в тени, но тревога уже нарастает: город будто заражён страхом, и все его жители делают вид, что ничего не происходит.
Почему пугает — и усыпляет
Критики увидели в сериале «прямое продолжение духа Кинга», но отмечают, что HBO растянуло историю чуть больше, чем нужно. Девять эпизодов — слишком много для ужаса, который живёт в подсознании.
The Age — 10/10: «Этот сериал выглядит невероятно, актёрский состав великолепен, а уровень жути не подкачал».
IGN — 8/10: «Добро пожаловать домой — в худший город Америки».
GamesRadar+ — 6/10: «Мускетти и Скарсгард играют проверенные хиты, но без особых сюрпризов».
FandomWire — 5/10: «Хороший хоррор, которому отчаянно не хватает драйва. Лучше бы он был фильмом, а не сериалом».
На Rotten Tomatoes у проекта 77% положительных отзывов . Визуально всё на высоте: мокрые улицы, тусклые фонари и музыка, будто написанная в подвале — всё это возвращает тот самый кинговский холод.
Расписание выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
27 октября
|
2 серия
|
3 ноября
|
3 серия
|
10 ноября
|
4 серия
|
17 ноября
|
5 серия
|
24 ноября
|
6 серия
|
1 декабря
|
7 серия
|
8 декабря
|
8 серия
|
15 декабря
|
9 серия
|
22 декабря
Если коротко — «Оно» вернулось. Оно красиво, атмосферно и пугает своей неторопливостью. Но временами кажется, что сериал сам не может выбраться из собственной канавы. Впрочем, кто сказал, что в Дерри вообще кто-то когда-нибудь выбирался?
Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.