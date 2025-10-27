«Уровень жути не подкачал»: критики поставили приквелу «Оно» 78% на «томатах», но зрители жалуются на затянутость (есть еще минусы)

В целом впечатления хорошие, но многие считают, что растягивать историю не нужно было.

HBO наконец-то выпустил «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел к знаменитой дилогии Андреса Мускетти. Но, как часто бывает, зрители разделились: одни говорят, что это лучший хоррор сезона, другие — что даже Пеннивайз бы уснул на середине.

Действие разворачивается в 1962 году, за двадцать лет до событий фильма. В Дерри просыпается нечто древнее — тот самый ужас, который потом будет пугать детей в жёлтых дождевиках.

Пеннивайз пока в тени, но тревога уже нарастает: город будто заражён страхом, и все его жители делают вид, что ничего не происходит.

Почему пугает — и усыпляет

Критики увидели в сериале «прямое продолжение духа Кинга», но отмечают, что HBO растянуло историю чуть больше, чем нужно. Девять эпизодов — слишком много для ужаса, который живёт в подсознании.

The Age — 10/10: «Этот сериал выглядит невероятно, актёрский состав великолепен, а уровень жути не подкачал». IGN — 8/10: «Добро пожаловать домой — в худший город Америки». GamesRadar+ — 6/10: «Мускетти и Скарсгард играют проверенные хиты, но без особых сюрпризов». FandomWire — 5/10: «Хороший хоррор, которому отчаянно не хватает драйва. Лучше бы он был фильмом, а не сериалом».

На Rotten Tomatoes у проекта 77% положительных отзывов . Визуально всё на высоте: мокрые улицы, тусклые фонари и музыка, будто написанная в подвале — всё это возвращает тот самый кинговский холод.

Расписание выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Эпизод Дата выхода 1 серия 27 октября 2 серия 3 ноября 3 серия 10 ноября 4 серия 17 ноября 5 серия 24 ноября 6 серия 1 декабря 7 серия 8 декабря 8 серия 15 декабря 9 серия 22 декабря

Если коротко — «Оно» вернулось. Оно красиво, атмосферно и пугает своей неторопливостью. Но временами кажется, что сериал сам не может выбраться из собственной канавы. Впрочем, кто сказал, что в Дерри вообще кто-то когда-нибудь выбирался?

