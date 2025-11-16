«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи

Та самая рецензия, после которой вы никогда не посмотрите на мульт прежними глазами.

«Шрек» — для одних лучшая сказка нулевых, для других — странный эксперимент, который вообще не должен был попасть в детскую категорию. Миллионы цитируют осла, спорят о Фионе, пересматривают каждую часть на Новый год.

Но есть зрители, которые смотрят на эту историю совсем иначе — и их аргументы, мягко говоря, неожиданные.

Сначала кажется, что это просто еще один голос против массового восторга. Но потом читаешь отзыв зрительницы с «Отзовика» — и будто попадаешь в параллельную вселенную.

«Когда я его посмотрела ещё в детстве, меня сразу повергло в шок то, что осёл сошёлся с драконихой! Это не нормально, против природы…»

Сюжетный поворот, который миллионы приняли как шутку, для неё стал почти личной трагедией. И это только начало.

«…да ещё и уродливые детёныши-гибриды родились — бред да и только!»

Мультфильм, где торжествует ирония и абсурд, вдруг оказывается поводом для серьёзного биологического протеста. И дальше — всё ещё жестче.

«И вообще изощрённая фантазия у режиссёра… это что получается, дракониха может дать потомство от любого понравившегося ей зверя?! Идиотство!»

Но зрительница идёт дальше романтической линии. Её возмущает весь мир «Шрека» — от медвежьей шкуры до пыток пряничного человечка. Для неё это не сатира и не игра с жанром, а повод объявить мультфильму персональный бойкот.

«Более того присутствуют сцены жестокости, грубости, например: издевательство над бедной печенькой, а так же надувание птичек и лягушек, или в комнате лорда Фаркуада, была шкура медведицы с розовым бантиком, которую показали в начале сюжета. Почему данный мультфильм у большинства зрителий один из любимых? Единственный интересный был только главный герой! Остальное — полная хрень!»

Можно улыбнуться, можно спорить, но факт остаётся: у любого культового произведения всегда найдутся те, кого оно не просто не впечатлило — а выбило из колеи. И иногда именно такие реакции лучше всего показывают, насколько по-разному мы смотрим на один и тот же экран.

