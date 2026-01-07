Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Управдом — друг человека», а может и что-то большее? В Сети вычислили, что Варвара Плющ без ума от Горбункова

«Управдом — друг человека», а может и что-то большее? В Сети вычислили, что Варвара Плющ без ума от Горбункова

7 января 2026 09:54
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Это помогает по-новому взглянуть на героев классики.

«Бриллиантовая рука» — это эталон советской комедии, который даже спустя полвека продолжает оставаться в народной памяти. Кто бы мог подумать, что обычная туристическая поездка Семёна Семёныча Горбункова обернётся таким приключением? От нелепого падения на мостовой до незабываемых встреч с загадочным таксистом — каждый эпизод стал классикой.

Фильм доказал, что настоящий юмор не стареет, а фразы вроде «Наши люди в булочную на такси не ездят» по-прежнему звучат актуально в самых неожиданных ситуациях. Кстати, с автором этого высказывания — героиней Нонны Мордюковой — в Сети связана интересная версия. Возможно, она не просто так придиралась к Горбункову.

Чувства управдома

Семён Семёныч Горбунков — воплощение идеального семьянина. Он заботлив, ответственен и совершенно доволен своей жизнью. Его характер — полная противоположность авантюрному Геше.

«Как знать, но может он и есть мечта Варвары Плющ. Может, это и есть ее идеальный мужчина», — задался вопросом автор Дзен-канала «В деталях. О кино».

И для такого мнения есть веские основания.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Варвара Плющ в фильме «Бриллиантовая рука»

Варвара Плющ ведёт себя вокруг Горбункова крайне необычно. Она постоянно появляется в его квартире, с любопытством разглядывая личные вещи, будто имеет на них право. В общении с Семёном Семёновичем она становится мягкой и даже кокетливой — совсем не похожей на свою обычную строгую версию.

Особенно заметно, как она преображается внешне: тщательно подбирает наряды и украшения, словно готовится к свиданию. При этом Варвара умело манипулирует женой Горбункова, настраивая её против мужа и сея сомнения в его честности, будто подталкивая к разводу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Анну Сергеевну даже не пустили бы в «Атлантик»: ляп в «Бриллиантовой руке» зрители нашли впервые за 55 лет Анну Сергеевну даже не пустили бы в «Атлантик»: ляп в «Бриллиантовой руке» зрители нашли впервые за 55 лет Читать дальше 7 января 2026
«Меня всегда поражала ее необразованность и глупость»: почему Тося из «Девчат» на самом деле искусный манипулятор, а не простушка «Меня всегда поражала ее необразованность и глупость»: почему Тося из «Девчат» на самом деле искусный манипулятор, а не простушка Читать дальше 8 января 2026
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты 5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты Читать дальше 6 января 2026
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Читать дальше 6 января 2026
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Читать дальше 5 января 2026
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина Читать дальше 4 января 2026
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах» Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах» Читать дальше 4 января 2026
Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора Читать дальше 8 января 2026
Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест) Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест) Читать дальше 8 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше