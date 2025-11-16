Уничтожить Единое Кольцо и стать героем мог бы Бильбо: для этого в каноне Толкина нужно изменить всего один момент

Но это уже была бы совсем другая история.

Вселенная «Властелина колец» держится на мелочах. Одно неверное слово, не вовремя принятый совет — и история Средиземья могла бы сложиться совершенно иначе. Что если Белый маг Саруман не пал во тьму? В этом случае судьба Кольца изменилась бы радикально — и в Мордор пошёл бы не Фродо, а сам Бильбо Бэггинс.

Саруман, который остался добрым

За девяносто лет до событий «Хоббита» Белый Совет решал, стоит ли нападать на Некроманта в Дол-Гулдуре. В оригинале Саруман тормозит атаку, тайно стремясь присвоить себе власть Саурона. Но если бы он остался верен Валар, всё повернулось бы иначе: Саурон был бы изгнан раньше, ослаблен и вынужден объявиться в Мордоре задолго до своей готовности.

Когда Бильбо находит кольцо в пещере Голлума, Гэндальф не догадывается, что это Единое. Именно из-за лжи Сарумана. Но если бы тот рассказал правду — Белый Совет сразу бы понял, чем Бильбо владеет. Кольцо было бы опознано не через шестьдесят лет, а почти сразу после Битвы пяти воинств. И тогда именно Бильбо стал бы Хранителем.

Братство Бильбо

Совет Элронда созвали бы гораздо раньше — ещё при живом Торине и молодом Гимли. Братство выглядело бы иначе: Гэндальф, Леголас, один из гномов из «Хоббита» (возможно, Глоин), Саруман — теперь союзник, а не враг. Элронд отправил бы своих сыновей Элладана и Элрохира, ведь Мерри и Пиппина тогда не существовало.

Арагорн был бы ребёнком, Боромир даже не родился, и от людей компанию представлял бы Эктхелион — отец будущего наместника Гондора. Без урук-хай, без осаждённого Рохана и без предательства Изенгарда путь к Мордорскому пеплу был бы прямее, но не проще.

Хоббит, которому слишком понравилось Кольцо

Бильбо, конечно, опытнее и умнее Фродо, но куда более уязвим перед искушением. В отличие от племянника, он уже лгал, чтобы завладеть Кольцом, и хранил его десятилетиями, не в силах расстаться.

У подножия Роковой горы именно он мог бы сорваться, не отдав Кольцо добровольно. Возможно, Гэндальфу или кому-то из спутников пришлось бы силой отнять его — или Бильбо сам исчез бы, поглощённый тьмой.

Мир без Сарумана — и без Фродо

Без предательства Белого мага история стала бы короче и, возможно, трагичнее. Саурон был бы слабее, но и героизма в ней стало бы меньше: не было бы Гэндальфа Белого, искупления Боромира, величия Арагорна.

«Властелин колец» с Бильбо в роли Хранителя был бы историей не о жертве, а о соблазне — о том, как самый мирный из хоббитов оказался слишком близок к власти, чтобы её отпустить.

