Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием

Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием

14 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Балабол», «Динозавр», «Глухарь», «Запасный выход»

И посмеяться есть повод, и попереживать.

Криминальные сериалы НТВ давно живут по своим законам: здесь стреляют, шутят, пьют чай из гранёных стаканов и всё равно находят правду. Но последнее десятилетие канал заметно смягчил интонацию — вместо хмурых допросов всё чаще звучит ирония.

Мы выбрали четыре проекта, в которых преступления расследуют с чувством юмора, а жизнь героев напоминает не мрачный триллер, а вечную комедию характеров.

«Балабол»

Если у НТВ есть свой Шерлок с чувством юмора, то это Александр Балабин. Девятый сезон «Балабола» снова доказывает: слово может быть сильнее пистолета. Саша — типичный «болтун с душой»: расследует убийства, шутит на ходу, философствует между кофе и протоколами.

Константин Юшкевич играет его с такой теплотой, что даже преступники порой сдаются из уважения. У сериала нет громких твистов — зато есть редкое обаяние живой, человечной полиции.

«Динозавр»

Бывший криминальный авторитет в исполнении Александра Панкратова-Чёрного вдруг становится почти святым. Его Семён Бабушкин — человек, который видел всё, но всё ещё способен удивляться жизни.

«Динозавр» — это как если бы Данелия снимал «Бригаду»: добродушно, с усталыми героями, но с тёплой верой, что добро хоть иногда побеждает.

«Глухарь»

Сериал, с которого всё началось. Когда-то он был просто историей двух друзей-ментов, но превратился в народный эпос о службе, совести и вечной усталости.

Сергей Глухарёв и Денис Антошин — люди, уставшие от системы, но не потерявшие человечности. Их жизнь — смесь драмы, сарказма и служебных разборок. В «Глухаре» есть главное, чего не хватает многим новым сериалам: ощущение правды, пусть и в анекдотах о «ментовке».

«Запасный выход»

Самый неожиданный хит последних лет. Два санитара морга — бывший опер и бывший зэк — случайно становятся напарниками молодого следователя.

На первый взгляд, всё начинается как чёрная комедия, но постепенно сериал превращается в добрую притчу о второй жизни. «Запасный выход» не делает из морга трагедию — наоборот, показывает, что даже среди формалина можно найти ироничный смысл.

Итог

У НТВ особая школа криминальной комедии. Здесь герои не спасают мир, а просто живут, ругаются, смеются и решают, где проходит граница между законом и совестью. Их будни — почти анекдоты, но именно в них рождается то самое русское: когда даже в морге можно услышать шутку, а за кружкой чая — поймать истину.

Ранее мы писали: «Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь.

Фото: Кадр из сериала «Балабол», «Динозавр», «Глухарь», «Запасный выход»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) «Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) Читать дальше 15 ноября 2025
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Читать дальше 14 ноября 2025
Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети Читать дальше 14 ноября 2025
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) «Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
«Быдло-мужик словил белочку»: реакция зрителей на новый сериал с Епифанцевым — восторги найти крайне сложно «Быдло-мужик словил белочку»: реакция зрителей на новый сериал с Епифанцевым — восторги найти крайне сложно Читать дальше 14 ноября 2025
Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Читать дальше 13 ноября 2025
Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ Читать дальше 13 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше