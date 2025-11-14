Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием

Криминальные сериалы НТВ давно живут по своим законам: здесь стреляют, шутят, пьют чай из гранёных стаканов и всё равно находят правду. Но последнее десятилетие канал заметно смягчил интонацию — вместо хмурых допросов всё чаще звучит ирония.

Мы выбрали четыре проекта, в которых преступления расследуют с чувством юмора, а жизнь героев напоминает не мрачный триллер, а вечную комедию характеров.

«Балабол»

Если у НТВ есть свой Шерлок с чувством юмора, то это Александр Балабин. Девятый сезон «Балабола» снова доказывает: слово может быть сильнее пистолета. Саша — типичный «болтун с душой»: расследует убийства, шутит на ходу, философствует между кофе и протоколами.

Константин Юшкевич играет его с такой теплотой, что даже преступники порой сдаются из уважения. У сериала нет громких твистов — зато есть редкое обаяние живой, человечной полиции.

«Динозавр»

Бывший криминальный авторитет в исполнении Александра Панкратова-Чёрного вдруг становится почти святым. Его Семён Бабушкин — человек, который видел всё, но всё ещё способен удивляться жизни.

«Динозавр» — это как если бы Данелия снимал «Бригаду»: добродушно, с усталыми героями, но с тёплой верой, что добро хоть иногда побеждает.

«Глухарь»

Сериал, с которого всё началось. Когда-то он был просто историей двух друзей-ментов, но превратился в народный эпос о службе, совести и вечной усталости.

Сергей Глухарёв и Денис Антошин — люди, уставшие от системы, но не потерявшие человечности. Их жизнь — смесь драмы, сарказма и служебных разборок. В «Глухаре» есть главное, чего не хватает многим новым сериалам: ощущение правды, пусть и в анекдотах о «ментовке».

«Запасный выход»

Самый неожиданный хит последних лет. Два санитара морга — бывший опер и бывший зэк — случайно становятся напарниками молодого следователя.

На первый взгляд, всё начинается как чёрная комедия, но постепенно сериал превращается в добрую притчу о второй жизни. «Запасный выход» не делает из морга трагедию — наоборот, показывает, что даже среди формалина можно найти ироничный смысл.

Итог

У НТВ особая школа криминальной комедии. Здесь герои не спасают мир, а просто живут, ругаются, смеются и решают, где проходит граница между законом и совестью. Их будни — почти анекдоты, но именно в них рождается то самое русское: когда даже в морге можно услышать шутку, а за кружкой чая — поймать истину.

