Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда

После выхода фильма «Терминатор» в 1984-м мир кино словно сошёл с ума. Роботы-убийцы, путешествия во времени, вспышки неонового света и стальные мускулы Шварценеггера — формула успеха, которую тут же попытались повторить десятки режиссёров.

И хотя большинство подражателей провалилось, именно среди них родились самые забавные и эксцентричные пародии, смотреть которые сегодня — отдельное удовольствие.

«Солдат» (1998)

Курт Рассел в роли суперсолдата, списанного на свалку истории, — почти «Терминатор» с философским уклоном. Фильм не выдержал конкуренции в прокате, но потом стал культовым. За ржавым антуражем и военной драмой скрывается довольно трогательная история про машину, которая вдруг вспомнила, что она человек.

«Киборг» (1989)

Жан-Клод Ван Дамм с брутальной серьёзностью бьёт всех, кто напоминает роботов, в разрушенном будущем. Бюджета хватило ровно на пыль, вспышки и кожаные штаны, но энергетика у фильма бешеная. Это типичный VHS-боевик, который можно смотреть с пиццей и иронией.

«Леди-Терминатор» (1989)

Индонезийский ответ Кэмерону. Здесь древняя богиня вселяется в девушку и мстит мужчинам при помощи змеи. Эффекты на уровне школьного театра, но зрелище настолько безумное, что оторваться невозможно. Классика жанра «настолько плохо, что хорошо».

«R.O.T.O.R.» (1987)

Попытка скрестить «Терминатора» с «Робокопом». Робот-полицейский выходит из-под контроля и начинает охоту на случайную пару. Диалоги деревянные, актёры будто читают по бумажке, но в этом весь шарм: кино, которое стоит включить ради смеха и ностальгии по эпохе VHS.

«Шокирующая тьма» (1990)

Итальянцы пошли дальше всех — просто выпустили фильм под названием «Терминатор 2», за год до настоящего! На деле это смесь «Чужих» и дешёвого хоррора: военные против чудовища в катакомбах. Зато афиша — с тем самым киборгом в очках, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Эти ленты не сравнятся с оригиналом Кэмерона, но в них есть что-то своё — ирония, наивность, чистая страсть к жанру. Иногда именно такие фильмы напоминают: не каждое кино про роботов обязано спасать человечество. Некоторым достаточно просто развеселить зрителя.

