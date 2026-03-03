Круглощекая Ходченкова и почти не изменившаяся Снигирь: как выглядели красавицы российского кино в начале карьеры

Сегодня их имена на слуху, их обожают миллионы, а каждое появление на экране вызывает восторг. Но помните ли вы, с чего начинался их путь к славе? Сама удивилась, когда узнала. Итак, рассказываю о дебютах в кино Светланы Ходченковой, Александры Бортич и Юлии Снигирь. Стоит сказать, что все картины можно пересмотреть.

Светлана Ходченкова сейчас — признанная звезда российского (и не только) кино. Она снимается не только в отечественных, но и в зарубежных проектах, включая голливудский блокбастер «Росомаха: Бессмертный». Ее дебютом стала роль трогательной Веры в мелодраме «Благословите женщину». Именно эта картина стала для начинающей актрисы пропуском в мир большого кино.

Александра Бортич — настоящий самородок, ведь у нее нет профессионального актерского образования. Тем не менее, она успела сняться более чем в 30 фильмах и сериалах, включая такие известные картины, как «Духless 2», «Викинг», «Холоп» и «Полицейский с Рублевки». Ее первым опытом на съемочной площадке стала роль в фильме «Как меня зовут», который был отмечен наградой на фестивале «Кинотавр». Интересно, что Александра попала в проект совершенно случайно: режиссер заметил ее в одном из московских ресторанов.

Юлия Снигирь — еще одна яркая звезда современного кинематографа. В ее арсенале находится перевоплощения в исторических персонажей, таких как императрица Екатерина Великая, и запоминающиеся роли в мистических триллерах, включая образ Маргариты в «Мастере и Маргарите». Она также активно снималась в зарубежных проектах, например, в сериале «Новый папа». Но первой ее ролью была героиня по имени Анжела в картине «Последний забой», рассказывающей о тяжелой работе шахтёров в годы Советского Союза.