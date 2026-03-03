Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Круглощекая Ходченкова и почти не изменившаяся Снигирь: как выглядели красавицы российского кино в начале карьеры

Круглощекая Ходченкова и почти не изменившаяся Снигирь: как выглядели красавицы российского кино в начале карьеры

3 марта 2026 16:11
Светлана Ходченкова, Александра Бортич, Юлия Снигирь

Можно пересмотреть.

Сегодня их имена на слуху, их обожают миллионы, а каждое появление на экране вызывает восторг. Но помните ли вы, с чего начинался их путь к славе? Сама удивилась, когда узнала. Итак, рассказываю о дебютах в кино Светланы Ходченковой, Александры Бортич и Юлии Снигирь. Стоит сказать, что все картины можно пересмотреть.

Светлана Ходченкова сейчас — признанная звезда российского (и не только) кино. Она снимается не только в отечественных, но и в зарубежных проектах, включая голливудский блокбастер «Росомаха: Бессмертный». Ее дебютом стала роль трогательной Веры в мелодраме «Благословите женщину». Именно эта картина стала для начинающей актрисы пропуском в мир большого кино.

«Благословите женщину»

Александра Бортич — настоящий самородок, ведь у нее нет профессионального актерского образования. Тем не менее, она успела сняться более чем в 30 фильмах и сериалах, включая такие известные картины, как «Духless 2», «Викинг», «Холоп» и «Полицейский с Рублевки». Ее первым опытом на съемочной площадке стала роль в фильме «Как меня зовут», который был отмечен наградой на фестивале «Кинотавр». Интересно, что Александра попала в проект совершенно случайно: режиссер заметил ее в одном из московских ресторанов.

«Как меня зовут»

Юлия Снигирь — еще одна яркая звезда современного кинематографа. В ее арсенале находится перевоплощения в исторических персонажей, таких как императрица Екатерина Великая, и запоминающиеся роли в мистических триллерах, включая образ Маргариты в «Мастере и Маргарите». Она также активно снималась в зарубежных проектах, например, в сериале «Новый папа». Но первой ее ролью была героиня по имени Анжела в картине «Последний забой», рассказывающей о тяжелой работе шахтёров в годы Советского Союза.

«Последний забой»
Фото: Кадры из фильмов «Благословите женщину», «Как меня зовут», «Последний забой», «Счастлив, когда ты нет» (2025), «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), «Мастер и Маргарита» (2024)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы» Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы» Читать дальше 3 марта 2026
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера Читать дальше 3 марта 2026
Даже название не поменяли: русская версия голливудской «Красотки» — наш «Эдвард» точно круче Даже название не поменяли: русская версия голливудской «Красотки» — наш «Эдвард» точно круче Читать дальше 2 марта 2026
Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы» Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы» Читать дальше 2 марта 2026
Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела» Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 1 марта 2026
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева Читать дальше 28 февраля 2026
Смело включайте сегодня вечером: Роман Курцын назвал лучшие фильмы и сериалы, где он сыграл сильнейшие роли Смело включайте сегодня вечером: Роман Курцын назвал лучшие фильмы и сериалы, где он сыграл сильнейшие роли Читать дальше 28 февраля 2026
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой Читать дальше 3 марта 2026
Не только Казанова: обожаю Хабарова в трех других сериалах — все-таки он гениальный актер Не только Казанова: обожаю Хабарова в трех других сериалах — все-таки он гениальный актер Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше