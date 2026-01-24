С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах

В «Великолепном веке» судьбу Михримах-Султан подают как трагедию, будто жизнь дочери Хюррем обязана закончиться эффектно и мучительно. Но в реальности её история куда более взрослая и жёсткая: без театральных падений, зато с годами боли и стойкости.

Михримах прожила долгую жизнь и умерла в 1578 году — не от внезапного удара судьбы, а от старости, которая догнала даже султанскую дочь.

Болезнь, которая обострялась от нервов

С юности Михримах страдала от тяжёлого кожного заболевания — современные врачи чаще всего называют среди версий псориаз или сухую экзему. И это была не просто «болячка», а хроническая история, которая могла вспыхивать особенно ярко после семейных потрясений и потерь.

По сути, её тело реагировало на дворцовые войны так же, как реагирует обычный человек на стресс — только ставки у неё были имперские.

Почему она строила больницы, а не дворцы

Самое любопытное: Михримах не замкнулась в страданиях и не превратилась в тень при гареме, как это любят показывать в мелодрамах. Она вкладывалась в благотворительность, причём особенно в медицину — её мечетные комплексы включали больницы и аптеки, то есть работали как полноценная система помощи.

Лекари лечили её «священными мазями» на воске, козьем жире и травах из Египта, но до конца снять боль было невозможно: она просто научилась жить с этим и терпеть. И потому ее смерть от старости больше выглядит как избавление от вечных мучений.

