Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз

Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз

10 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Точно поднимет настроение.

Некоторые серии «Маши и Медведя» набирают миллионы просмотров, но одна из них стабильно всплывает в рекомендациях каждую зиму. Речь о серии «Танцуют все!».

Только на одной площадке она собрала более 8,1 миллиона просмотров, и интерес к ней не падает. Причина проста — в этой серии сошлись музыка, отличное настроение и один неожиданный персонаж.

Серия, где праздник начинается случайно

По сюжету Медведь включает старый граммофон и собирается пригласить Медведицу на танец. В это же время Маша лепит снеговика и решает показать его Мишке (да, во многих регионах еще лежит снег, так что тема пока актуальна).

Всё идёт не по плану. Играя с граммофоном, Маша случайно ломает его. Медведь сердится и прогоняет девочку, не желая больше слышать о её новом «друге». Именно в этот момент происходит маленькое чудо — снеговик неожиданно оживает.

В чем феномен серии

Главная особенность эпизода — музыка. В серии звучит песня «Снеговики», под которую постепенно начинают танцевать все герои. Живой снеговик меняет настроение Медведя, и обида исчезает так же быстро, как появилась. В итоге праздник объединяет всех жителей леса.

Феномен серии в простоте. Почти нет сложного сюжета, зато есть ритм, танцы и ощущение зимнего праздника. Именно такие эпизоды зрители чаще всего пересматривают — даже, когда календарная весна уже наступила.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Читать дальше 7 марта 2026
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет 14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет Читать дальше 11 марта 2026
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Читать дальше 10 марта 2026
«Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов «Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов Читать дальше 10 марта 2026
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Читать дальше 9 марта 2026
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек Читать дальше 7 марта 2026
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» «Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше