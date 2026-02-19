«Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+

Будет еще и четвертый, но попозже.

Миллионы зрителей ждали новостей о третьем сезоне «Укрытие» почти два года. После финала, который буквально выбил почву из-под ног, вопросов стало больше, чем ответов. И вот наконец Apple TV+ дала конкретику.

Продолжение официально подтверждено, съёмки завершены, а премьера намечена на 2026 год. Разбираемся, что уже известно и к чему готовиться.

Когда выйдет третий сезон

Съёмочный процесс стартовал осенью 2024 года и закончился весной 2025-го. Производство шло параллельно с подготовкой четвёртого, финального сезона. Это значит, что пауза между главами не растянется на годы, как опасались поклонники.

Точную дату Apple пока не называет, но окно релиза обозначено — 2026 год. По производственным срокам речь идёт о второй половине года. Учитывая масштаб визуальных эффектов и сложную постобработку, команде требуется время, чтобы сохранить ту плотную атмосферу, за которую сериал и полюбили.

О чём будет новый сезон

Финал второго сезона вывел историю за пределы одного бункера. Джульетта Николс в исполнении Ребекки Фергюсон выжила на поверхности и обнаружила существование других силосов. Третий сезон сместит фокус с замкнутого пространства на расширение мира.

Шоураннер Грэм Йост уже подтвердил: история начнёт адаптацию книги Shift из трилогии Хью Хауи. Это означает больше ответов о происхождении системы и причинах катастрофы.

Бункер-17 и загадочный Соло получат более глубокую линию, а сама история станет менее клаустрофобной и более масштабной. Apple продлила проект сразу до четвёртого сезона, который станет финальным.