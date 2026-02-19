Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+

«Укрытие» 3 сезон: что известно о сюжете, актёрах и премьере в 2026 году на Apple TV+

19 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Укрытие»

Будет еще и четвертый, но попозже.

Миллионы зрителей ждали новостей о третьем сезоне «Укрытие» почти два года. После финала, который буквально выбил почву из-под ног, вопросов стало больше, чем ответов. И вот наконец Apple TV+ дала конкретику.

Продолжение официально подтверждено, съёмки завершены, а премьера намечена на 2026 год. Разбираемся, что уже известно и к чему готовиться.

Когда выйдет третий сезон

Съёмочный процесс стартовал осенью 2024 года и закончился весной 2025-го. Производство шло параллельно с подготовкой четвёртого, финального сезона. Это значит, что пауза между главами не растянется на годы, как опасались поклонники.

Точную дату Apple пока не называет, но окно релиза обозначено — 2026 год. По производственным срокам речь идёт о второй половине года. Учитывая масштаб визуальных эффектов и сложную постобработку, команде требуется время, чтобы сохранить ту плотную атмосферу, за которую сериал и полюбили.

О чём будет новый сезон

Финал второго сезона вывел историю за пределы одного бункера. Джульетта Николс в исполнении Ребекки Фергюсон выжила на поверхности и обнаружила существование других силосов. Третий сезон сместит фокус с замкнутого пространства на расширение мира.

Шоураннер Грэм Йост уже подтвердил: история начнёт адаптацию книги Shift из трилогии Хью Хауи. Это означает больше ответов о происхождении системы и причинах катастрофы.

Бункер-17 и загадочный Соло получат более глубокую линию, а сама история станет менее клаустрофобной и более масштабной. Apple продлила проект сразу до четвёртого сезона, который станет финальным.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона Читать дальше 19 февраля 2026
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин Читать дальше 19 февраля 2026
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Читать дальше 16 февраля 2026
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов «Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов Читать дальше 16 февраля 2026
Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Читать дальше 20 февраля 2026
Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом Читать дальше 19 февраля 2026
Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше