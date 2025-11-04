Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии

«Джентльмены удачи» (1971) — тот самый фильм, где скромный заведующий детским садом неожиданно меняется местами со своим двойником-рецидивистом. И вынужден изображать грозного авторитета ради благой цели — вернуть украденный шлем Александра Македонского.

Его «педагогический состав» — это троица преступников, которые постоянно проверяют его на прочность и здравый смысл.

Комедия давно стала частью культурного кода: реплики разлетелись на цитаты, а сцены — на мемы задолго до появления самого слова «мем».

Но действительно ли вы помните точные формулировки? Или память подбрасывает похожие версии, которые звучат правильно, но в фильме их не было?

В этом тесте вас ждут шесть цитат из картины с пропущенным словом. Сможете ли вы его вспомнить? Не переживайте, мы вам дадим подсказки. Правда, правильной будет всего одна. Погнали?

