Киноафиша Статьи Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии

4 ноября 2025 13:46
«Джентльмены удачи» (1971)

Узнайте, насколько точно вы помните легендарные реплики из советского фильма.

«Джентльмены удачи» (1971) — тот самый фильм, где скромный заведующий детским садом неожиданно меняется местами со своим двойником-рецидивистом. И вынужден изображать грозного авторитета ради благой цели — вернуть украденный шлем Александра Македонского.

Его «педагогический состав» — это троица преступников, которые постоянно проверяют его на прочность и здравый смысл.

Комедия давно стала частью культурного кода: реплики разлетелись на цитаты, а сцены — на мемы задолго до появления самого слова «мем».

Но действительно ли вы помните точные формулировки? Или память подбрасывает похожие версии, которые звучат правильно, но в фильме их не было?

В этом тесте вас ждут шесть цитат из картины с пропущенным словом. Сможете ли вы его вспомнить? Не переживайте, мы вам дадим подсказки. Правда, правильной будет всего одна. Погнали?

Также вам будет интересно: Внимательно посмотрите на голову Хоботова из «Покровских ворот»: откуда там американский след?

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
