Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами

18 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Казанова»

Что говорят о сериале, выхода которого все так ждали?

Третий сезон сериала «Казанова. Возвращение» продолжает историю афериста Игоря Апрельцева, известного как Казанова. В новых сериях герой возвращается после трёх лет работы на Севере и пытается отвезти накопленные деньги Полине и их дочери. Зрители давно ждали продолжения. Роль Игоря исполнил Антон Хабаров, и его персонаж по‑прежнему нравится многим поклонникам проекта.

В сюжете многое изменилось со времени прошлых приключений. Сотрудники КГБ считают Апрельцева мёртвым. Те, кто раньше охотился за ним и его близкими, переключились на другие дела. Это даёт Казанове шанс жить спокойно.

Однако покой не длится долго. На вокзале его обводит вокруг пальца девушка по имени Лера. Она уводит почти все его деньги. Когда Игорь находит её, никаких сумм при ней уже нет. Тогда Лера предлагает аферисту объединиться и вернуть то, что было похищено. Сериал стартовал 9 марта и собрал уже много комментариев, однако зрители больше обсуждают не сюжет, хотя их интересуют отношения Апрельцева и Леры. Больше всего комментариев по поводу внешности Хабарова.

Некоторые зрительницы предлагают Хабарову изменить имидж — например, заняться спортом. Другие отмечают, что актёр выглядит не так, как раньше, и спорят, стоит ли это исправлять. При этом актерскими способностями поклонники восхищены.

«Девчата, вы меня удивляете! Ладно ещё мы над Казановой прикалываемся, но достойнейший человек Антон Хабаров чем вам не угодил? Для одной он некрасиво стареет, другой мясо на груди вместо волос подавай. Парень такой неординарный. И красавец, и умелец, за что ни возьмётся — всё у него получается» — бросилась защищать актера поклонница.

Сошлись фанаты в одном, что Сергей Угрюмов просто лапочка:

«Сергей Угрюмов- великолепен. Да и Антон. С таким обаяние, столько света от актера»

«Отличный сериал, яркий, насыщенный, с юмором, Хабаров прекрасен, все, в целом, хороши и разнообразны»

Камилла Булгакова
