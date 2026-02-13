Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест)

Блины на экране — это всегда больше, чем просто блюдо. Режиссёры давно усвоили: если хочешь без лишних слов показать уют, пусть герои достают сковороду и начинают печь блинчики. И зритель безошибочно считывает этот код — тепло, дом, детство.

Мы собрали кадры из фильмов, где блины становятся невольными участниками сцены. Где‑то их торопливо переворачивают, боясь сжечь, в других случаях — с аппетитом уплетают под бесконечные разговоры о жизни, а в мультике они вообще могут стать полноправными героями.

Сможете угадать киноленту по одному лишь кадру с блинной стопкой? Проверим вашу зрительскую память и чутьё.