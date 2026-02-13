Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест)

Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест)

13 февраля 2026 11:50
Кадры из фильмов «Небесный тихоход» (1945), «Крылатый, мохнатый да масленый» (1990)

Не все сцены будут очевидны.

Блины на экране — это всегда больше, чем просто блюдо. Режиссёры давно усвоили: если хочешь без лишних слов показать уют, пусть герои достают сковороду и начинают печь блинчики. И зритель безошибочно считывает этот код — тепло, дом, детство.

Мы собрали кадры из фильмов, где блины становятся невольными участниками сцены. Где‑то их торопливо переворачивают, боясь сжечь, в других случаях — с аппетитом уплетают под бесконечные разговоры о жизни, а в мультике они вообще могут стать полноправными героями.

Сможете угадать киноленту по одному лишь кадру с блинной стопкой? Проверим вашу зрительскую память и чутьё.

Фото: Кадры из фильмов «Небесный тихоход» (1945), «Крылатый, мохнатый да масленый» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Читать дальше 12 февраля 2026
«И меня вылечат»: назовите советский фильм только по диагнозу — даже врачи не могут пройти этот тест «И меня вылечат»: назовите советский фильм только по диагнозу — даже врачи не могут пройти этот тест Читать дальше 11 февраля 2026
Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках Читать дальше 11 февраля 2026
На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте Читать дальше 11 февраля 2026
Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Читать дальше 9 февраля 2026
В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше