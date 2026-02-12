Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых

Перевод названий российских фильмов для зарубежного проката — это целое искусство. Порой результат оказывается настолько неожиданным, что без подсказки не понять, какая картина скрывается за этим именем. Получается то ли боевик, то ли артхаус, а иногда и вовсе что-то, напоминающее название рок-группы.

Этот тест — отличный шанс проверить свою эрудицию. Мы собрали коллекцию самых ярких и порой странных зарубежных версий названий наших фильмов. Некоторые точно вызовут улыбку, другие — искреннее удивление, а над третьими вы, возможно, просто разведёте руками.

Попробуйте угадать оригинальные названия.