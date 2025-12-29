Меню
Угадайте блюда из новогодних фильмов: тест для тех, для кого заливная рыба — не пустой звук

Угадайте блюда из новогодних фильмов: тест для тех, для кого заливная рыба — не пустой звук

29 декабря 2025 15:13
Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Дневник Бриджит Джонс», «Один дома»

Некоторые вопросы могут привести к ошибке.

Праздничный стол в кино — это отдельное искусство. В любимых советских и зарубежных фильмах режиссёры с особой тщательностью создавали атмосферу Нового года и Рождества. И главным символом этого уюта, разумеется, был стол, который буквально ломился от самых разных угощений.

По тем блюдам, которые стоят перед героями, можно многое понять о времени, культуре и даже достатке персонажей. А насколько вы внимательный зритель? Сможете ли вы вспомнить, что именно красовалось на знаменитых экранных столах? Проверьте свою память и наблюдательность в нашем тесте.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Чародеи» (1982), «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Реальная любовь» (2003), «Один дома» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
