Угадайте блюда из новогодних фильмов: тест для тех, для кого заливная рыба — не пустой звук

Праздничный стол в кино — это отдельное искусство. В любимых советских и зарубежных фильмах режиссёры с особой тщательностью создавали атмосферу Нового года и Рождества. И главным символом этого уюта, разумеется, был стол, который буквально ломился от самых разных угощений.

По тем блюдам, которые стоят перед героями, можно многое понять о времени, культуре и даже достатке персонажей. А насколько вы внимательный зритель? Сможете ли вы вспомнить, что именно красовалось на знаменитых экранных столах? Проверьте свою память и наблюдательность в нашем тесте.

