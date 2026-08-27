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Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Парикмахеров у нас точно еще не было.

Иногда для того, чтобы узнать любимый фильм, достаточно одной детали. Например, парикмахерского кресла, знакомой причёски или нескольких секунд из культовой сцены. Но получится ли у вас вспомнить все фильмы без единой ошибки?

Советское кино славится яркими персонажами и сценами, которые навсегда остались в памяти зрителей. Даже обычный визит в парикмахерскую нередко превращался в забавный эпизод или важный момент сюжета.

Сегодня предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эту классику.

Вас ждут пять кадров из известных советских фильмов. Внимательно смотрите на героев, интерьер и детали вокруг — именно они помогут найти правильный ответ. Где-то разгадка лежит на поверхности, а над некоторыми вопросами придется хорошенько подумать.

Готовы проверить свою память? Тогда начинайте тест и обязательно напишите в комментариях, удалось ли вам набрать 5 из 5.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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