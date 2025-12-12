«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте

Стало известно то, чего фанаты ждали с финала второго сезона: «Уэнсдей» официально возвращается. Новости о третьем сезоне всплыли как-то внезапно — и, как водится у семейства Аддамс, с лёгким ощущением тайны. Кажется, нас снова зовут в мир, где черный юмор звучит честнее любых признаний.

Новая героиня в семействе Аддамс

Главная интрига — пополнение в клане. В третьем сезоне появится Ева Грин в роли тёти Офелии, светловолосой сестры Мортиши. Представить Грин рядом с Кэтрин Зета-Джонс — всё равно что увидеть дуэль двух теней: тихо, красиво и опасно. Фанаты уже строят теории о том, какой хаос принесёт новая родственница.

Даты и место съёмок

Луис Гусман, экранный Гомес, подтвердил: съёмки третьего сезона начнутся в феврале 2026 года в Ирландии. Место идеальное — туманы, замки, скрипящие каменные лестницы. Всё это будто создано для Уэнсдей, её взглядов исподлобья и фирменной хладнокровности. Премьера ожидается в 2027 году, но конкретную дату создатели пока держат в тени.

Что ждёт Уэнсдей

Сюжет держат под замком. Единственное, чем делилась Дженна Ортега, — ей хочется больше взаимодействия с Мортишей. Может быть, нас ждёт более тонкая игра характеров?

Или неожиданно тёплая линия, от которой самой Уэнсдей станет неловко? Пока лишь ясно одно: семейство всё ещё не сказало своего последнего слова.

Каждый сезон «Уэнсдей» похож на загадку с пустыми страницами — их заполняют только в самый последний момент. Интересно, какую тайну Аддамсы приберегли на этот раз?

