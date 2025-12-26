«Очень странные дела» с 1,2 млрд просмотров стали абсолютным рекордсменом Netflix: вот какая сцена №1

Когда Netflix вдруг начинает делиться цифрами по «Очень странным делам», это всегда звучит как спойлер к собственной легенде. Сериал давно стал больше, чем просто хитом, но теперь у него появился и официальный рекорд.

Более 1,2 млрд просмотров — столько не набрали ни «Игра в кальмара», ни «Уэнсдэй». И на фоне этих цифр особенно любопытно узнать, какая сцена оказалась самой пересматриваемой.

Сцена, которая обошла даже Макс под Кейт Буш

Вопреки ожиданиям, в лидеры не попал культовый забег Макс под «Running Up That Hill», который взорвал чарты в 2022 году. Самой просматриваемой сценой стала последовательность из 7 и 8 эпизодов 4 сезона, где Нэнси Уилер оказывается в иллюзии Векны. Этот момент оказался важнее экшена — зрители снова и снова возвращались к страху, откровениям и внутреннему перелому героини.

Вторая сцена, которая стала мемом

На втором месте — исполнение «NeverEnding Story» Дастином и Сьюзи в 3 сезоне. Это был тот редкий момент, когда сериал позволил себе чистую радость посреди хаоса. Сцена стала вирусной, и Netflix теперь это подтвердил цифрами.

Почему цифры выглядят почти фантастикой

Всего у «Очень странных дел» более 1,2 млрд просмотров, и это абсолютный рекорд для платформы. Первая часть финального 5 сезона за 25 дней набрала 102,6 млн. При этом в англоязычном топ-10 Netflix попала только 4 глава сериала, а «Уэнсдэй» удерживает первые позиции.

Вторая часть финала выйдет 25 декабря, третья — 31-го, а в России 1 января. И, судя по этим цифрам, прощание с Хокинсом будет таким же громким, как и его взлет.

