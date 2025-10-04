Меню
Киноафиша Статьи «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие

«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие

4 октября 2025 19:34
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Олдскул», «Лихие»

Так что же занял почетный приз и стал самой крутой кинолентой?

Если кажется, что зрители охладели к сериалам — статистика это подтверждает. Интерес падает, цифры ниже прошлогодних, а релизов становится меньше. Но на фоне этого затишья именно российские проекты сумели пробиться в топ-5 самых обсуждаемых и показать, что игра ещё не закончена.

«Лихие. Глава вторая» снова лидирует

Главным хитом сентября стал новый сезон «Лихих» от Okko. Вышедший 11 сентября, он набрал 166 баллов интереса и занял первое место в рейтинге «Кинопоиск Pro». Год назад так же громко выстрелил первый сезон, и теперь история повторяется — зрители не теряют интереса.

«Москва слезам не верит. Все только начинается» — ставка на ностальгию

На втором месте оказался проект Wink, премьера которого прошла 4 сентября. 143 балла интереса и уверенная доля в общей статистике. Название работает само по себе: здесь продюсеры сыграли на узнаваемости легендарного фильма, а зрители откликнулись, пишет «Коммерсантъ».

«Олдскул» держит планку

Четвёртую строчку занял «Олдскул» от Start и Premier. 118 баллов интереса — результат, сравнимый с иностранными конкурентами. Эксперты объясняют успех сразу несколькими факторами: сильный сценарий, крепкий каст и правильное позиционирование.

Кто ещё в пятёрке

Компания у российских сериалов оказалась внушительной: третье место заняла японская «Алиса в Пограничье» (126 баллов), а пятёрку замкнула «Уэнсдей» от Netflix (94 балла). Но именно отечественные проекты сумели занять три позиции из пяти — такой результат встречается нечасто.

Почему это важно

В сентябре 2025 года сериалы в целом набрали 8185 баллов против 9344 год назад — падение интереса очевидно. Но стриминги сделали ставку на точечный маркетинг, и именно он вытянул лидеров. Как признают в «Кинопоиске», осень — время больших премьер, и в этот момент площадки активно вкладываются в продвижение.

Вывод прост: зрители хотят новых историй, а значит, у российских сериалов есть шанс не просто держать позиции, но и выигрывать гонку у мировых гигантов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что назван самый ожидаемый российский сериал этого сезона.

Фото: Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Олдскул», «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
