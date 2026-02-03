Уехала из России, поругавшись с отцом, и уже 2 года без работы: как сейчас живет скандальная дочь Владимира Машкова

В Лос-Анджелес, который она теперь на полном серьезе называет «родным городом», Мария Машкова переехала еще в 2017 году, но с пресловутой «американской мечтой», похоже, не сложилось. В 2026 году актриса больше жалуется на жизнь, чем хвастается новыми громкими ролями.

Окончательно разрывая все связи с отцом, Владимиром Машковым в 2022 году, его наследница была уверена в завтрашнем дне, и неспроста – список ее зарубежных проектов был более чем достойным.

Эпичный Sci-Fi «Ради всего человечества», незначительные роли в умеренно успешных «Женщине в озере» с Натали Портман и «Морской полиции: Гавайи», роль покрупнее в провальной «Международной космической станции»… Но с 2024 года – как отрезало.

Если у большинства даже не самых видных артистов перечень будущих съемок на «Кинопоиске» расписан наперед, то у Машковой ни в прошлом, ни в нынешнем году не запланировано ни единого проекта в кино или сериалах. Зато она «сияет» в театре. Сияет так, что люди уходят посреди спектакля, оскорбляя актрису.

Вместе с Чулпан Хаматовой артистка гастролирует по Европе, и, с ее же слов в соцсетях, зрители неоднократно вставали и на весь зал требовали «прекратить это безобразие».

«Кто-то выходил со словами: “хабалки”!», — хвастается Машкова не совсем понятно чем, попутно уверяя, что за ее успехами все еще следят некие «разочарованные фанатки времен российских сериалов».

А вы следите?