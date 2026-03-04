Удивительно, но не Моряк: что известно о новой Наташе Ростовой Сарика Андреасяна

В Сети появились новые кадры со съемок современной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». На снимках запечатлена Полина Гухман. Cтало известно, что она исполняет роль Наташи Ростовой.

Роль Андрея Болконского досталась Станиславу Бондаренко. Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метёлкин. Другие участники съёмок пока не объявлены.

Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян, сценарий написал Алексей Гравицкий. Ему принадлежат работы «Домовёнок Кузя», «Онегин», «Сказка о царе Салтане». Премьера картины запланирована на 18 февраля 2027 года.

Что известно о Полине Гухман

Полина Гухман родилась 26 марта 2006 года в Санкт-Петербурге; родители не были связаны с театром или кино, но её способности проявились рано. В семь лет она поступила в Академию танца Бориса Эйфмана и шесть лет занималась там, одновременно изучая акробатику и бальные танцы.

Преподаватель хореографии Алена Корчагина рекомендовала родителям водить дочь на кастинги и пригласила её на небольшую роль. Экранный дебют состоялся в 2015 году в детективе «Погоня за прошлым». В 2016-м Гухман сыграла Тоню в драме «Иван» — роль сначала задумывалась центральной, но позже акцент в фильме сместился на взрослого героя. Лента прошла на «Кинотавр», а актрису отметили призами на нескольких фестивалях.

В 2020 году она исполнила одну из ведущих роле в картине «Маше», для подготовки актриса изучала книги и кино о 90-х и слушала соответствующую музыку. Фильм получил приз за лучший дебют на «Кинотавре», а Полина получила в Лондоне премию «Золотой единорог» как лучший восходящий талант. Настоящий широкомасштабный успех пришёл с сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!», а в 2024 году в её фильмографии появились «Комбинация», «Котострофа», «Тайны Карениной» и «Улица Шекспира». В 2025 году она снялась в «Москва слезам не верит. Все только начинается» в роли Александры, а также участвовала проектах «Три сестры», «Резервация» и других.