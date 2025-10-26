Удивительно, но есть даже хит из Индии: 4 сериала 2025 года, которые получили оценку выше 9 на IMDb

2025-й оказался щедрым на громкие премьеры: возвращения культовых героев, неожиданные продолжения и сериалы, где каждая серия — почти отдельный фильм. Мы выбрали проекты, которые покорили зрителей по всему миру и получили оценки выше 9 на IMDb. Здесь — всё, что стоит вашего внимания.

«Декстер: Воскрешение» (2025) — 9.1

Майкл С. Холл снова на экране — и, кажется, в своей лучшей форме за все годы. После неудачного финала «Новой крови» фанаты не ждали ничего, а получили всё. Декстер Морган выходит из комы, возвращается в Нью-Йорк и сталкивается с прошлым, которое не отпускает. В дело вмешивается Энджел Батиста, старый знакомый из полиции Майами, и начинается новая охота — теперь уже на самого Декстера.

«Если судьба преподносит тебе мандарины» (2025) — 9.1

Южнокорейская дорама с АйЮ и Пак Бо Гомом покорила зрителей по всему миру — и не зря. История любви на острове Чеджу растягивается на десятилетия, превращаясь из юношеской романтики в глубокое размышление о времени, прощении и вечной привязанности.

«Рик и Морти. Сезон 8» (2025) — 9.0

Безумный учёный и его тревожный внук продолжают ломать вселенную — и все шаблоны. Восьмой сезон «Рика и Морти» стал, пожалуй, самым философским и самым жестоким одновременно: больше безысходности, больше смеха и неожиданных сюжетных поворотов.

«Панчаят. Сезон 3» (2025) — 9.0

Индийская комедийная драма «Панчаят» о выпускнике-инженере, оказавшемся секретарём в крошечной деревне, с каждым сезоном становится всё глубже. Здесь нет спецэффектов и громких сюжетов — только жизнь, человечность и потрясающий юмор.

2025-й доказал: большие сериалы не нуждаются в гигантских бюджетах. Главное — герои, которым веришь, истории, которые трогают, и создатели, которые умеют не подстраиваться под тренды, а создавать их.

