Убытки на сотни миллионов: эти 5 кассовых провалов за последние 10 лет оказались шедеврами – но это поняли слишком поздно

Провал в прокате – не диагноз. Иногда зрители не в духе, трейлеры наврали, а маркетолог ошибся с промо. В итоге – пустые залы, грустный продюсер и фильмы, которым не повезло… в моменте. Ведь время лечит – даже репутации. Эти пять картин стали провалом на бумаге, но счастьем для тех, кто все же дал им шанс.

«Лекарство от здоровья» (2016) – элегантная жуть на грани помешательства

Гор Вербински (тот самый с «Пиратами Карибского моря») ушел от блокбастеров – и заехал в странные дебри. Вместо попкорн-ужастика зритель получил готический психотриллер с ваннами, полными угрей, и атмосферой, от которой мозг медленно плавится.

Это кино будто сбежало с приема у психоаналитика: все здесь – о болезнях, корпоративных иллюзиях и красивом безумии. Но маркетинг продавал хоррор категории «кто-то орет в коридоре». Неудивительно, что $40 миллионов не окупились.

А вот визуал и настроение – остались. А потому сегодня «Лекарство от здоровья» – это культовое в кругах ценителей жанра кино,

«Меч короля Артура» (2017) – если бы легенды писали уличные поэты

Гай Ричи снял короля Артура так, как будто это новый «Карты, деньги, два ствола», но с рыцарями. Артур тут – уличный пройдоха, меч – продолжение кулака, а мифология – повод для драйвового монтажа и диалогов в стиле «ну ты меня понял».

Касса? Ужас. $150 миллионов (вдвое меньше трат на производство и маркетинг) и минимум восторгов – зрители ждали «Игру престолов», а получили «Шерлока в доспехах». Но со временем стало ясно: это бодрое, странное, стильное кино, которому просто не повезло.

«Под водой» (2020) – когда ктулху пришел, а никто не заметил

Фильм стартовал в январе 2020-го. Через пару месяцев кинотеатры закрылись – не потому что кино плохое, а потому что планета изменилась. В итоге «Под водой» прошел незамеченным, хотя имел все: темп, саспенс, Кристен Стюарт и монстра, которого стоит увидеть.

Классика с буровой платформой, где «что-то пошло не так», превращается в глубоководный ужас – и финальный твист оттуда, откуда никто не ждал. Этот фильм не претендует, но пугает, давит и держит крепко. Недооцененная жемчужина с 60 млн бюджета и 40 млн сборов.

«Славные парни» (2016) – детектив с кулаками, усами и самоиронией

Гослинг и Кроу, Лос-Анджелес 70-х, кислотные костюмы и заговоры – звучит как хит. В реальности – почти провал. Почему? Сложно сказать. Может, было слишком умно для мейнстрима.

А ведь фильм – блестящий. Ироничный, но не дурацкий. Ностальгический, но не музейный. Диалоги – острые, химия – идеальная, а Гослинг смешон даже в падении.

Со временем «Славные парни» стали любимцами киноманов – и тем самым «почему вы это не посмотрели?!»-фильмом.

«Последняя дуэль» (2021) – когда правда рубит с плеча

Ридли Скотт умеет в эпик, но с «Последней дуэлью» зритель поступил несправедливо. Почти незаметный прокат, несмотря на силу истории: три взгляда на одно преступление, и каждый – с новой болью.

Актеры – в ударе. Джоди Комер – бескомпромиссна. Скотт снимает жестко и без пафоса. Это историческая драма и выверенный, тяжелый разговор. И да, не для всех. Но те, кто досмотрели до финала, знают: «Последняя дуэль» – одна из лучших работ режиссера.

