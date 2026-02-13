Меню
Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо»

13 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Седьмой игрок»

Лента выйдет в этом году.

Третий сезон «Молодежки. Новая смена» еще даже не обзавелся премьерой, а уже ясно, что у него появится весомый конкурент на экране. На этот год запланирован выход еще одного сериала о хоккеистах «Седьмой игрок». И кажется он сможет забрать себе сердца болельщиков «Медведей» и «Акул Политеха».

Сюжет сериала «Седьмой игрок»

Когда‑то клуб «Строитель» гремел, а его владелец Михаил всерьёз метил в Континентальную хоккейную лигу. Но амбиции разбились о череду поражений.

Команда прочно осела на дне таблицы, долги росли. В какой‑то момент Михаил решил: проще закрыть клуб, чем пытаться вытащить этот тонущий корабль.

И тут он принимает неожиданное решение. Новым директором клуба назначают Артёма — тренера по фигурному катанию, которого играет Антон Лапенко. У того нет опыта в большом хоккее, зато есть энергия и абсолютно незашоренный взгляд. Ему предстоит не просто наладить быт команды, а пересобрать её с нуля — от тактики до талисмана.

В хоккее болельщиков принято называть шестым игроком. Артём должен стать седьмым — тем, кто не выходит на лёд, но от кого зависит, сможет ли «Строитель» выжить. Прямо по ходу сезона он меняет тренировочный процесс, фирменный стиль, отношения внутри раздевалки и стратегию клуба.

Кадр из сериала «Седьмой игрок»

Детали

В комментариях зрители сравнивают будущий сериал не только с «Молодежкой», но и с нашумевшим западным «Тедом Лассо». Тренер приходит из другой дисциплины, осваивает правила на ходу и постепенно меняет не столько тактику, сколько людей вокруг.

Антон Лапенко признаётся, что изучал хоккейную кухню вместе со своим героем.

«Я погружался в специфику закулисья вместе с Артемом, ведь он внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — поделился актер.

В проекте также заняты Светлана Немоляева, Юлия Ильина и Евгений Харитонов. Съёмки идут сразу в Твери, Москве и Минске. Завершатся они весной 2026 года, а через несколько месяцев после этого сериал появится на «Кинопоиске».

Кадр из сериала «Седьмой игрок»
Фото: Кадры из сериала «Седьмой игрок»
Светлана Левкина
