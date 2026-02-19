Убийство в заполярном городе и без Разумовской: о чем будет 2 сезон нашумевшего сериала «Трасса»

Зрители дождались — проект «Трасса 2» официально вошёл в стадию съёмок. Новый сериал тематически продолжит линию «антологии зла», куда уже входят «Хрустальный» и первая «Трасса», но при этом расскажет полностью самостоятельную историю.

За сценарий снова отвечает Олег Маловичко, работавший над предыдущими хитами цикла, а режиссёром выступил Константин Статский, знакомый зрителям по первому «Мажору». Команда, мягко говоря, опытная — и это сразу повышает ставки.

Сюжет 2 сезона сериала «Трасса»

Действие разворачивается в заполярном городе Яркий, который фактически отрезан от большой земли. Добраться туда можно только по зимнику — дороге, открытой всего несколько месяцев в году.

Город пытаются оживить разработкой старой шахты, куда съезжаются сотни рабочих с непростым прошлым. Но хрупкое равновесие рушится, когда происходит жестокое убийство молодой женщины.

Местное начальство ОВД явно не горит желанием поднимать шум — слишком велики ставки стройки. Однако Зоя, сноха начальника, решает довести расследование до конца, даже если это вскроет слишком неудобную правду.

Кто появится в кадре

В актёрском составе заявлены: Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Геннадий Блинов, Алексей Филимонов, Сергей Шайдаков, Владимир Свирский, Михаил Хуранов, Георгий Бессонов, Ирина Богданова, Марьяна Кирсанова и другие.

Судя по вводным, нас снова ждёт густая северная атмосфера, морально сложные персонажи и та самая тревожная интонация, за которую зрители полюбили «антологию зла». Если планку удержат — будет очень громко.