Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре

Подборка для тех, кому нужно что-то динамичное, насыщенное событиями и снятое на уровне — без претензий на высокий жанр, но и без ощущения пустой траты времени.

Ноябрь приносит несколько крепких остросюжетных премьер. Это те самые фильмы, которые включают вечером, когда всё топовое уже пересмотрено, а хочется чего-то живого, бодрого и свежего.

«Джентльмен» (2025)

Испанско-мексиканский триллер о ветеране Тео, который потерял жену, а потом — последнюю точку опоры. Девушку Ольгу, с которой он просто разговаривал о жизни, находят убитой.

Тео решает найти её убийцу и начинает идти по цепочке криминального подполья. Фильм держится на атмосфере меланхолии, резких вспышках ярости героя и теме мести, которая старше самого рассказчика.

Рон Перлман здесь особенно убедителен — не герой-боевик, а человек, которому уже нечего терять.

«Жестокий финал» (2025)

Американская криминальная драма, действие которой разворачивается в Арканзасе в 1992 году. Семья Фростов построила бизнес на наркотрафике ещё в 80-е, и младший из братьев — Лукас — мечтает выбраться из преступной петли. Он хочет простой жизни с невестой, но клан не отпускает своих.

Фильм показывает мир семейного криминала без украшений: грязные сделки, давление родных, иллюзии свободы.

Лукас понимает, что выйти из игры — значит вступить в открытую войну с собственным отцом.

«Отражение в мёртвом бриллианте» (2025)

Франко-бельгийский триллер о бывшем спецагенте Джоне Ди, который отдыхает на Лазурном Берегу, пока вид девушки в красном купальнике не выбивает его из привычного спокойствия.

Она напоминает ему легендарную киллершу Серпентик — женщину, которую он когда-то пытался поймать, но не получилось.

Когда девушка внезапно исчезает, Джон начинает подозревать, что прошлое вернулось за ним — или что всё это игра его стареющего сознания.

Фильм балансирует между реальностью и ощущением странного наваждения, а визуальная часть подчёркивает этот разрыв.

«Убойная суббота» (2025)

Лёгкий по тону, но удивительно бодрый боевик из США. Скромный бухгалтер Брайан берёт на воспитание пасынка и в попытке провести обычный выходной сталкивается с парой «спортивных» папаш, которые оказываются совсем не так просты.

Их совместная прогулка перерастает в погоню и перестрелки, а комедийный биномиум Алан Ричсон — Кевин Джеймс делает историю насыщенной, но не тяжёлой.

Это фильм на вечер, когда хочется чего-то без лишней драматичности, но с количеством событий выше среднего.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой