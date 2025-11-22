Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре

Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре

22 ноября 2025 17:38
«Отражение в мёртвом бриллианте»

Подборка для тех, кому нужно что-то динамичное, насыщенное событиями и снятое на уровне — без претензий на высокий жанр, но и без ощущения пустой траты времени.

Ноябрь приносит несколько крепких остросюжетных премьер. Это те самые фильмы, которые включают вечером, когда всё топовое уже пересмотрено, а хочется чего-то живого, бодрого и свежего.

«Джентльмен» (2025)

Испанско-мексиканский триллер о ветеране Тео, который потерял жену, а потом — последнюю точку опоры. Девушку Ольгу, с которой он просто разговаривал о жизни, находят убитой.

Тео решает найти её убийцу и начинает идти по цепочке криминального подполья. Фильм держится на атмосфере меланхолии, резких вспышках ярости героя и теме мести, которая старше самого рассказчика.

Рон Перлман здесь особенно убедителен — не герой-боевик, а человек, которому уже нечего терять.

«Жестокий финал» (2025)

Американская криминальная драма, действие которой разворачивается в Арканзасе в 1992 году. Семья Фростов построила бизнес на наркотрафике ещё в 80-е, и младший из братьев — Лукас — мечтает выбраться из преступной петли. Он хочет простой жизни с невестой, но клан не отпускает своих.

Фильм показывает мир семейного криминала без украшений: грязные сделки, давление родных, иллюзии свободы.

Лукас понимает, что выйти из игры — значит вступить в открытую войну с собственным отцом.

«Отражение в мёртвом бриллианте» (2025)

Франко-бельгийский триллер о бывшем спецагенте Джоне Ди, который отдыхает на Лазурном Берегу, пока вид девушки в красном купальнике не выбивает его из привычного спокойствия.

Она напоминает ему легендарную киллершу Серпентик — женщину, которую он когда-то пытался поймать, но не получилось.

Когда девушка внезапно исчезает, Джон начинает подозревать, что прошлое вернулось за ним — или что всё это игра его стареющего сознания.

Фильм балансирует между реальностью и ощущением странного наваждения, а визуальная часть подчёркивает этот разрыв.

«Убойная суббота» (2025)

Лёгкий по тону, но удивительно бодрый боевик из США. Скромный бухгалтер Брайан берёт на воспитание пасынка и в попытке провести обычный выходной сталкивается с парой «спортивных» папаш, которые оказываются совсем не так просты.

Их совместная прогулка перерастает в погоню и перестрелки, а комедийный биномиум Алан Ричсон — Кевин Джеймс делает историю насыщенной, но не тяжёлой.

Это фильм на вечер, когда хочется чего-то без лишней драматичности, но с количеством событий выше среднего.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой

Фото: Кадр из фильма «Отражение в мёртвом бриллианте»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти Читать дальше 22 ноября 2025
Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Читать дальше 22 ноября 2025
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Читать дальше 21 ноября 2025
100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете 100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете Читать дальше 18 ноября 2025
Кис-кис, мяу! Угадайте, из каких 5 советских фильмов эти кадры с кошками — справятся только настоящие знатоки Кис-кис, мяу! Угадайте, из каких 5 советских фильмов эти кадры с кошками — справятся только настоящие знатоки Читать дальше 23 ноября 2025
Кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо Ди Каприо: в списке есть и Грю из «Гадкого Я», и Депп в «Фантастических тварях» Кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо Ди Каприо: в списке есть и Грю из «Гадкого Я», и Депп в «Фантастических тварях» Читать дальше 23 ноября 2025
Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью Читать дальше 23 ноября 2025
Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил Читать дальше 23 ноября 2025
Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88% Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88% Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше