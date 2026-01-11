Меню
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»

11 января 2026 16:40
«Фонари»

DC начинает с трупа — и это сразу задаёт тон самому необычному многосерийному проекту франшизы.

Сериал «Фонари» — один из ключевых проектов обновлённой вселенной DC и, пожалуй, самый неожиданный по подаче. Премьера запланирована на 2026 год, ориентировочно на первую половину. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

И начинается эта история не с катастрофы и не с демонстрации суперсил, а с убийства, которое невозможно объяснить земной логикой.

Преступление, с которого всё начинается

Сюжет «Фонарей» запускает расследование загадочной смерти на Земле. На первый взгляд — обычное уголовное дело, но слишком быстро становится ясно: в этом преступлении замешано нечто, выходящее за пределы человеческих возможностей.

Именно поэтому на планету прибывают представители Корпуса Фонарей — межгалактической структуры, которая занимается поддержанием порядка во Вселенной.

Важно, что они прилетают не спасать мир и не отражать вторжение. Их задача — разобраться, что произошло, и понять, нарушены ли фундаментальные правила, на которых держится баланс.

Два Фонаря и одна система, которая даёт сбой

В центре сериала — два детектива (Фонаря) с разным опытом и разным взглядом на закон. Их расследование быстро перестаёт быть локальным: чем глубже они копают, тем очевиднее, что убийство связано с более крупными процессами, затрагивающими не только Землю, но и саму структуру Корпуса.

«Фонари» делают акцент не на силе колец, а на выборе и ответственности. Здесь важны допросы, детали, противоречия и молчание — а не зрелищные столкновения.

Почему это не типичный сериал DC

Создатели открыто называют «Фонари» детективом с элементами научной фантастики. Джеймс Ганн сравнивает тон сериала с первым сезоном «Настоящего детектива», и это ключевая подсказка для зрителя.

История развивается медленно, напряжение нарастает через диалоги и атмосферу, а главный вопрос звучит просто: что делать, если закон больше не справляется даже у тех, кто должен его олицетворять.

«Фонари» выглядят как сознательный отказ от привычного супергеройского шаблона — и именно этим цепляют.

Фото: Кадр из фильма «Фонари»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
