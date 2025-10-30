Меню
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна

«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна

30 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

По первым данным, жертвой станет местный житель.

Иногда сериалу стоит знать меру, но не в этом случае. «Убийства в одном здании» умудряются дышать полной грудью даже после пятого сезона, а теперь — внимание — герои пакуют чемоданы.

Hulu подтвердил: шоу возвращается с шестым сезоном, и на этот раз действия развернутся не в Нью-Йорке, а в Лондоне. Так что, если у вас были планы на отпуск, можете отменять — осенью 2026-го трио снова откроет дело века.

Смена декораций и новое преступление

Пяти сезонов на «Арконии» авторам оказалось мало. Чарльз, Оливер и Мэйбл переезжают в туманный Лондон, где туман, кажется, скрывает не только Биг-Бен, но и новое убийство.

По первым данным, жертвой станет местный житель — тот самый типичный британец, который «всегда здоровается в лифте» и внезапно оказывается в фонтане. Никаких улик, никаких свидетелей, но зато снова есть микрофон и идея для подкаста.

Золотая тройка остаётся

Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес возвращаются в прежнем составе. За годы они уже превратились в семейное трио, где сарказм звучит теплее, чем признания в любви.

И если в первых сезонах шоу играло на контрасте поколений, то теперь оно превращается в комедию о вечной молодости — внутри головы.

Почему продление всё-таки оправдано

Да, сериал давно перешёл рубеж, когда шутки можно считать по кругу, а трупов — больше, чем соседей в доме. Но в отличие от других долгожителей Hulu, «Убийства в одном здании» не стыдятся своего возраста.

Они смеются над ним — и этим спасаются. В конце концов, жанр тру-крайм-комедии пока никто не делал лучше.

Читайте также: Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности

Фото: Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
